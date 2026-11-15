„Škoda, že takových jako ty nebylo víc. Když já jsem odcházel, takových jsem moc neznal. Jsem rád, že jsem tě poznal,“ uvedl Mašín v rozhovoru s Bartečkem.
Oba muži byli celoživotními přáteli. Zatímco Mašín se s bratrem a kamarádem prostříleli v roce 1953 ze sovětského bloku na Západ, Barteček podobný krok učinil 12. září 1975.
Dokumentární film o jeho útěku s názvem Útěk z totality návštěvníci festivalu také viděli.
Aby mohl utéct, usiloval Barteček o přijetí k Pohraniční stráži. „Z 600 lidí brali 120, ale já jsem byl sportovec, běhal jsem maraton,“ uvedl Barteček na besedě po filmu s historikem Petrem Blažkem. Sloužil v Malackách na jihozápadním Slovensku. „Pohraničníků, kteří se rozhodli opustit hranici, již měli střežit, nebylo mnoho,“dozvěděli se diváci.
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Jiřímu se však podařilo utéct už po tři čtvrtě roce vojenské služby. Riziko, které se rozhodl podstoupit, bylo značné, ale jako by mu to nestačilo, vzal s sebou i své dva kamarády v civilu. „Za pět minut dvanáct utečeme,“ řekl jim. Musel ošálit svého pomocníka ve službě, vypnul signální stěnu, pustil psa, který odběhl, vzdálil se i pomocník a během pár sekund Barteček otevřel bránu, jeho kamarádi podlezli, on se protáhl za nimi a už skočili do řeky Moravy a plavali pryč.
„Během cesty jsem odhazoval věci z opasku – rakety, náboje, vysílačku, baterku, řemen se samopalem jsem si měl hodit na záda, což jsem neudělal, v tom proudu jsem se skoro utopil. Trošku jsem se napil, kluci byli daleko přede mnou. Také jsem si říkal, že bych měl shodit i kanady, protože se v nich bude těžko plavat, zaplať pánbůh, že jsem je nesundal, protože na druhém břehu ve vodě byly rozbité snad stovky flašek, takže kdybych šel bosky, asi bych vykrvácel, ale vyšlo to,“ vyprávěl ve filmu Barteček.
Do pátrání byly nasazeny stovky vojáků a těžká vojenská technika. Kdyby byl Jiří dopaden, buď by ho zastřelili na útěku, nebo by mu hrozil dlouhý trest v nejtěžších komunistických lágrech.
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Ve filmu nejvíc mrazí, když muž, který před lety na hranici s Jiřím sloužil, odpovídá na otázku, jestli by Jiřího zastřelil, kdyby ho viděl utíkat na Západ. „Asi jo, na to nás cvičili, to by asi tady z těch vojáků udělal každý. Kdyby zjistili, že jsem to neudělal, šel bych klidně do kriminálu,“ říká sedmdesátník.
Barteček na besedě po filmu vysvětlil, že on byl v jiné pozici. „Nebyl jsem tak vygumovaný, mamka mi na opušťáku vždy říkala, nesmíš nikoho zastřelit. Je jedno, jestli za to budeš sedět 21 dní, 21 týdnů, 21 měsíců nebo 21 let, já tě budu navštěvovat, ale nesmíš nikoho zastřelit,“ vzpomíná Barteček na silně věřící matku Andělu.
Ta mu opakovaně vyprávěla o místním faráři, který zachraňoval lidi tím, že jim přinášel jídlo. Komunisté ho však v 50. letech brutálně zavraždili včetně toho, že mu odřízli přirození. „Matka tedy doživotně věděla, že jsou komunisté hajzlové,“ vyprávěl Barteček.
Do USA za ním matka přijela v roce 1978. „Máma za celý život neřekla jediné sprosté slovo. Potkali jsme se na letišti. Ptal jsem se, jestli není naštvaná. Jsem ráda, že jsi těm ku*vám nesloužil, žes jim vypálil rybník, řekla máma,“ povídal Barteček.
„Za dobu 51 let, co jsem utekl, jsem potkal spoustu, spoustu fajn lidí, kteří ve Spojených státech něco dokázali. Ti tady chybějí. Za ten morální ekonomický krach jsou naprosto zodpovědní komunisté. Bude to tak tři, čtyři generace trvat, než se všechno spraví,“ uvedl Barteček.
V USA si splnil americký sen, když se z pomocné síly v restauraci v New Yorku vypracoval na úspěšného stavitele domů a rezidencí v Los Angeles v Kalifornii.