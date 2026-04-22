Maňovice na Klatovsku budují kvůli vysychání studní vrty, úpravnu a rezervoár

Obec Maňovice na Klatovsku buduje kvůli vysychání studní vrty na pitnou vodu, úpravnu, rezervoár a rozvody za miliony korun. V obci není vodovod a studny jsou tam mělké do 20 metrů, řekla ČTK starostka Lenka Kotlářová (Maňovičtí). Obává se také chystaných průzkumných vrtů kvůli zvažované stavbě úložiště jaderného odpadu, které by podle ní mohly další podzemní vodu stáhnout. Pošumavská obec s téměř 50 obyvateli, která má roční rozpočet do 1,5 milionu Kč, získala dotaci čtyři miliony korun ze Státního fondu životního prostředí. Vrty, úpravnu a zásobník má mít do konce letošního roku.
"Už máme konečně tři vrty na pitnou vodu, které vyšly na 800.000 korun. Jsou hluboké 50 až 80 metrů, dají dohromady tolik vody, aby bylo pro všechny obyvatele a chalupáře," uvedla starostka. Z každého se bude čerpat jen určitá část. "Protože jsou na kopci a všichni lidé bydlí pod ním, tak abychom neohrozili obyvatele. Abychom jim nestáhli vodu," uvedla.
Ve druhé etapě postaví obec úpravnu podle výsledků rozborů vody, které už má, a rezervoár. Vše má být hotové do konce letošního roku. "Celková dotace je čtyři miliony. Takže uvidíme, kolik z toho vyčerpáme," uvedla Kotlářová.
V další etapě dodělají Maňovice rozvody pitné vody. "Teď dokončujeme pasport 50 let staré kanalizace. Chtěli bychom pokládat novou kanalizaci společně s vodovodem po etapách," řekla starostka. Obec už se předběžně domluvila na finanční pomoci s Plzeňským krajem a opět počítá s dotací státu. "Protože jme velmi malá obec," uvedla. Dobudování rozvodů by viděla na čtyři roky.
Podle starostky mají obyvatelé stále větší problémy s pitnou vodou. "Je tady sucho a studny, co tu máme, jsou staré, třeba předválečné, které mají do 20 metrů. A ty jsou nevyhovující a i celkově ta voda v Maňovicích úplně nesplňuje požadavky na aktuální normy pitné vody," řekla. Na pití si lidé kupují balenou vodu.
Geologové už by měli letos začít v oblasti zkoumat, zda je lokalita Březový potok na Horažďovicku vhodná pro stavbu hlubinného úložiště pro vyhořelé palivo z jaderných elektráren. Lokalitu má vybrat vláda ze čtyř zvažovaných míst v ČR do roku 2030. Kromě Pošumaví jsou ve hře ještě Horka a Hrádek na Vysočině a Janoch u jihočeského Temelína.
Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) má vypsanou soutěž dodavatele průzkumných vrtů do 600 metrů a ještě ji čeká soutěž na kilometrové vrty. K obavám starostky Kotlářové, že vrtné práce stáhnou vodu z místních studní, SÚRAO uvedla, že je tato pravděpodobnost malá.