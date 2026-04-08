Mapa ukáže lidem na Plzeňsku, kam mohou odnést nepoužívané oblečení

Lidem, kteří chtějí v Plzeňském kraji darovat nepoužívané oblečení, nově pomůže mapa míst, kam ho mohou odnést. Cílem projektu Obleč Plzeň je poskytnout zájemcům více možností, jak dát oděvům druhou šanci, řekla dnes novinářům ředitelka Oděvní banky Dana Pavlousková. Podle průzkumů organizace ve čtyřech českých krajích chce zhruba 85 procent lidí, aby jejich nepotřebné oblečení ještě někdo nosil. Vysoký je i podíl lidí, kteří si uvědomují ekologické problémy spojené s nadměrným množstvím textilního odpadu.
"Každý kus oblečení, který neskončí v odpadu a dostane se zpátky do oběhu, má smysl. Díky projektům, jako je tento, se daří propojovat ekologii se sociální pomocí," uvedla Pavlousková. Průzkum pro Oděvní banku ukázal, že 43 procent obyvatel Plzně nakupuje pouze nové oblečení, 54 procent Plzeňanů kupuje nové i second-handové oblečení. Asi 40 procent obyvatel Plzeňského kraje obměňuje šatník alespoň jednou ročně, nejčastěji kvůli obnošenosti či nevyhovující velikosti.
Většina lidí je naučená používat sběrné kontejnery na textil. Z průzkumu ale současně vyplývá, že tyto kontejnery lidé nemají moc rádi. "Protože většinou neznají ten příběh, co s tím oblečením se děje dál," poznamenala Pavlousková. Podle technického náměstka primátora Pavla Bosáka (Piráti) navíc zkušenosti ukazují, že z oděvů vyhozených do takových kontejnerů se dají dál použít jen jednotky procent odložených šatů a zbytek stejně končí ve spalovně.
Oděvní banka proto po Praze, Jihomoravském kraji a Vysočině spouští projekt i na Plzeňsku. Interaktivní, průběžně aktualizovaná mapa ukazuje sběrné dvory, kontejnery, re-use centra, charitní šatníky, opravny oděvů, ale i burzy či takzvané swapy, kam lidi mohou se svými nepoužívanými oděvy jít. Cílem je najít pro co největší množství šatstva další použití. "Aby v té černé popelnici na směsný komunální odpad končilo skutečně jen oblečení poškozené, neopravitelné, které už nejde dál nosit," zdůraznil Bosák.
V Plzeňském kraji chce podle průzkumu 86 procent lidí, aby jejich nepotřebné oblečení mohli ještě dál nosit třeba lidé v nouzi, zároveň 81 procent chce, aby bylo oblečení ekologicky zlikvidováno nebo recyklováno. Nejčastějším způsobem, jak se lidé v kraji zbavují vytříděného oblečení, jsou sběrné kontejnery na textil. Následuje darování známým či rodině, snaha oblečení dále prodat a darování neziskovým organizacím. "Přesto se stále objevuje skupina obyvatel, která oblečení vyhazuje do směsného odpadu a právě na tuto oblast se chce projekt dlouhodobě zaměřit," dodala Pavlousková.