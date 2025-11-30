Pozdvižení a nervozita v malé obci. U vánočního stromu zazpíval Ztracený

Autor: ned, vb
  21:22aktualizováno  21:22
Neobyčejný začátek adventu měli letos obyvatelé malé obce Tymákov u Plzně. O zpestření času před svátky se jim v neděli večer postaral známý zpěvák Marek Ztracený, který se zúčastnil rozsvěcení obecního vánočního stromu. Místní sboroví zpěváci uspěli v soutěži, kterou Ztracený pro pěvecké sbory vyhlásil na sociálních sítích. Vítězům slíbil, že si s nimi zazpívá.
Zpěvák Marek Ztracený vystoupil v Tymákově s dětským pěveckým sborem během...

Zpěvák Marek Ztracený vystoupil v Tymákově s dětským pěveckým sborem během slavnosti k rozsvěcení vánočního stromu. (30. listopadu 2025)

Tymákovští uspěli a z návštěvy se pro malou obec stala svým způsobem událost roku. Byla spojena se zvláštními přípravami i trochou nervozity. Do soutěže šly z Tymákova dva pěvecké sbory, dětský sbor Písnička a smíšený sbor dospělých Zůzizů.

Zuzana Kuncová, která vede sbor dospělých, popsala, že úspěch vyvolal u neprofesionálních zpěváků obrovskou radost. „Marek Ztracený je fenomén a pro nás jako amatérské sbory z neznámé vesnice je to veliká událost. Děti jsou nadšené a dospělí taky. Je to něco neskutečného. Vznikl kvůli tomu nebývalý rozruch a jsme šťastní,“ vylíčila.

Obec byla na nohou, zařizovalo se vybudování pódia nebo instalace osvětlení. „Museli jsme oživit píseň od Marka Ztraceného, kterou jsme si s ním chtěli zazpívat, a učili se další novou. Chtěli jsme, aby byl spokojený a neutrhli si ostudu. Vážíme si toho,“ řekla.

V Tymákově mají místní už 15 let tradici, kdy se lidé o prvním adventu scházejí v kulturním domě, v němž se koná koncert a rozsvítí se svíčka na adventním věnci. Letos se zpívalo se Ztraceným i venku u ozdobeného stromu.

Tymákovské přihlásila do soutěže Veronika Kolářová, jejíž dcera Eliška zpívá v dětském sboru Písnička a je velkou fanynkou Ztraceného. Už v pěti letech byla na jeho koncertě v Edenu i na letošním v plzeňském lochotínském amfiteátru. Doma už má i lístek na megakoncert na pražské Letné v příštím roce.

“Bylo mi jasné, že se do soutěže přihlásí hodně sborů, proto jsem si říkala, že musíme něčím zaujmout. Do klipu jsem použila záznam z loňského adventu, kdy děti ze sboru spolu s místním smíšeným sborem Zůzizů zakončili adventní koncert v Tymákově právě písní Marka Ztraceného Vánoce jako dřív,“ popsala Veronika.

Do videa přidala i vtipné hlášky z kultovního filmu Pelíšky, pohádky Anděl Páně a Popelky a přidala veršovanou zdravici dospělých a malých zpěváků: „Ahoj Marku, sejdeme se v parku… u nás v Tymákově.“

