Merklín na Plzeňsku opravuje zámek, už do něj dal 25 milionů Kč

Obec Merklín na jihu Plzeňska s 1150 obyvateli postupně opravuje rozsáhlý zámek, který získala do majetku po roce 1990. Dokončuje přestavbu kinosálu v patře za více než čtyři miliony korun, z něhož bude společenský sál až pro 150 lidí. Hotovo má být v listopadu. Obec už opravila střechy, vybudovala nové plynové topení, knihovnu a zasedací místnost. Celkem už do kulturní památky dala zhruba 25 milionů korun. ČTK to řekla starostka Jana Nováková.(Sdružení nezávislých kandidátů).
"Už třetí rok opravujeme bývalý kinosál i výmalbami. Museli jsme nechat udělat restaurátorský záměr na opravu parket a odbor památkové péče vydal rozhodnutí a pokyny," uvedla. Sál bude mít novou podlahu, ozvučení a vybavení.
Obec nemá žádné prostory na pořádání akcí. Letos sice převzala sokolovnu, ale s opravami, na něž Sokol neměl, musí počkat, protože koupila ještě za 8,5 milionu korun hotel Kohout na náměstí, jehož soukromý vlastník ukončil činnost. "Šlo o strategické rozhodnutí, abychom tam neměli ubytovnu," řekla starostka. V hotelu mají být malometrážní byty, o něž je velký zájem hlavně od lidí, kteří nájmy ve velkých bytech nezaplatí. Projekt přestavby se stavebním povolením by měl být hotový na jaře. Náklady projektant odhadl až na 40 milionů Kč. Obec by to musela budovat na etapy. "Dotace dávají jen na sociální byty a tam jsou hrozné podmínky pro uchazeče," řekla.
Do zámku dává obec na opravy a provoz několik milionů korun ročně. "Hodně na energie, tam se to strašně špatně vytápí," uvedla Nováková. V zámku je obřadní síň na svatby, úřad i zasedací místnost. "Dole v přízemí jsme zrekonstruovali prostor na knihovnu, aby důchodci nemuseli chodit do patra. Knihovnu využíváme i na jednání zastupitelstva," uvedla.
Obec zatím nepočítá se zpřístupněním zámku veřejnosti. "Až bude zrekonstruovaný sál, tak se budeme mít čím pochlubit. Přes léto tam občas zavítají turisté a přijdou se zeptat. Samozřejmě je neodmítneme a ukážeme jim, co chtějí," uvedla. Správce nebo kastelán tam není, takže je provádějí zaměstnanci úřadu. "Máme tam dva údržbáře, kteří se toho ujmou," řekla.
Na zámku jsou hotová celá střecha, na jejíž všechny etapy opravy přispěl kraj. Dále je tam nová kotelna a knihovna z bývalého bytu správce. "Vždycky musíme respektovat všechny náročné požadavky památkářů, například dřevěné podlahy a další," uvedla.