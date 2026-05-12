Merklín na Plzeňsku postavil byty pro mladé rodiny za 23 mil. Kč, zájem je velký

Merklín na jižním Plzeňsku s 1150 obyvateli postavil šest bytů pro mladé rodiny za 23 milionů korun, zájem je velký. Jde o dva nové domy na konci obce ve směru na Staňkov. Obec už v roce 2022 prodala 21 parcel, na téměř všech už stojí domy. Volné pozemky na bydlení teď nemá, i když zájem o bydlení v Merklíně je stále velký. Soukromníci ale nechtějí pozemky prodávat. ČTK to řekla starostka Jana Nováková.(Sdružení nezávislých kandidátů).
"Vzniklo šest nových bytů. Dva jsou 3+kk a čtyři 2+kk. Jsou velké a prostorné, od 42 do 90 metrů čtverečních," řekla Nováková. Obec nežádala o dotaci. "Jsou na sociální byty, což jsme nechtěli. Tohle jsou standardní byty pro mladé rodiny," uvedla.
Obec je začne nabízet před prázdninami po kolaudaci. Nájem bude do 150 korun za metr čtvereční, vyšší za spodní byty s předzahrádkami. "Výběr bude těžký, máme asi 24 žádostí," řekla starostka. Zájemci nejsou všichni místní. "Máme tam asi tři žádosti rodin, které do obce dováží děti do věhlasné speciální a praktické základní školy s internátem. Chtějí být dětem blíže," řekla.
Merklín už má osm startovacích bytů pro mladé. "Jsou stavěné z dotace a 30 let nám chodí kontroly - ještě přijde jedna. Tam jsou pravidla, že mladý člověk, který se tam nastěhuje, nesmí mít velký příjem, nesmí vlastnit žádnou nemovitost a musí doložit výdělek rok nazpátek od dne, kdy tam nastoupí," uvedla starostka. Dále má obec pečovatelský dům pro seniory s deseti byty.
Merklín nedávno koupil za 8,5 milionu korun hotel Kohout na náměstí, kde skončil soukromník. "Bylo to strategické rozhodnutí, abychom tam neměli ubytovnu. Mají tam být malometrážní byty, protože máme hodně zájemců-jednotlivců, třeba maminku s jedním dítětem, která velký byt neufinancuje," řekla starostka. Soukromník teď hotel vyklidil a projektanti začínají řešit přestavbu. "Dům není úplně v kondici, takže nevíme, jestli nedojde ke zboření a nepostaví se nový," uvedla Nováková.
Merklín prodal před čtyřmi lety 21 stavebních parcel za 1300 Kč/m2. "Díky tom tomu jsme si naspořili. Ale až přestavíme hotel a sokolovnu, tak to bude horší," řekla starostka. Na všech parcelách kromě dvou už stojí domky, kam se nastěhovali mladí z Plzeňska i z krajského města. "Trochu se díky tomu zvedl počet obyvatel. Dnes je nás 1150 a s cizinci 1187," dodala.
Zájem o parcely podle starostky stále trvá. Pozemky na bydlení už ale obec nemá, soukromníci nechtějí volné plochy prodávat. "Úplně tedy teď nevíme, kterým směrem se budeme rozvíjet," dodala.