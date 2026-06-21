Města v Plzeňském kraji čekají, že na nepedagogy budou muset doplácet ze svého

Plzeňský kraj a města zatím neznají přesné dopady převodu financování nepedagogických pracovníků ze státu na samosprávy. Účty za první pololetí nejsou uzavřené, radnice ale předpokládají, že navýšené rozpočtové určení daní (RUD) vyšší náklady na nepedagogy nepokryje, vyplynulo z jejich vyjádření na dotaz ČTK. Navíc od dubna stouply jejich platové tarify.
Na financování nepedagogických pracovníků a na ostatní neinvestiční výdaje 43 středních škol Plzeňský kraj počítal v rozpočtu s 670 miliony korun, což je srovnatelné s loňskem. "K dnešnímu dni je zatím velice brzo na jakékoli analyzování dopadů celoročního rozpisu. Ještě není ani pololetí ukončeno a k dispozici jsou pouze závěrková data za první kvartál, což je pro jakékoli objektivní posuzování nedostatečné," řekla mluvčí kraje Eva Mertlová. Školy teď vyhodnocují případné optimalizace. Některá opatření si vynutí i rozsáhlejší organizační změny a další náklady, jako například centralizaci kapacit vývařoven," dodala mluvčí.
Pro Plzeň změna podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) znamená desítky milionů korun. "Bohužel nyní z rozpočtu města platíme něco, co do rozhodnutí minulé vlády hradil stát. Ačkoliv toto rozhodnutí vnímám negativně, není sporu o tom, že si práce nepedagogických pracovníků velmi vážíme, jsou důležití pro chod školy i pro to, aby se žáci cítili dobře," řekl. Město v letošním rozpočtu nepedagogickou práci a neinvestiční výdaje ve školství dofinancovalo zhruba 75 miliony korun. Navýšení mezd nepedagogických pracovníků od dubna znamenalo dalších více než 11 milionů korun, řekl primátor.
Město od září plánuje jen dílčí změny. Jedna školní kuchyně a jedna přípravna jídla ve školce potřebují rekonstrukci, která je ale nerentabilní. Navíc je problém do odloučeného pracoviště ve školce sehnat personál. Jídla se tak budou připravovat v jiných školních jídelnách a do školy a do školky se budou dovážet. "Obě řešení též umožní lepší zastupitelnost v profesích, které se dají stále obtížněji obsadit, jako je kuchařka, pomocná kuchařka nebo vedoucí školní jídelny. Změny nevedou k bezprostředním úsporám, jejich efekt je dlouhodobý," řekla náměstkyně primátora Lucie Kantorová (ANO).
Radnice v Klatovech zatím neví, kolik bude muset na nepedagogické pracovníky doplácet ze svého. "Provozní příspěvek pro školy byl navýšen. Je zřejmé, že toto navýšení nebude zcela pokryto školským RUD a bude mít negativní vliv na rozpočet města. Přesný dopad za rok 2026 můžeme vyhodnotit až na konci roku," řekl místostarosta Martin Kříž (Nestraníci). Také Rokycany předpokládají, že peníze z RUD nevystačí a budou muset doplácet. Od začátku roku město podle mluvčí Andrey Moravcové obdrželo do rozpočtu méně peněz než loni. Tachov zatím odhaduje, že bude za celý rok v souvislosti se změnou financování doplácet asi 1,1 milionu korun, uvedla mluvčí města Tereza Kořínská.
Přesné dopady pro rozpočet zatím neznají ani Domažlice. "Nepedagogickým pracovníkům se od 1. dubna také zvýšily základní platové tarify o devět procent, což je určitě správně. Finanční zátěž z větší části nesou obce. Letos to zvládneme, v příštím roce se to v rozpočtu města projeví výrazněji," řekl starosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL).
Sedmitisícové Dobřany podle starosty Martina Sobotky (Aktivní Dobřany) s penězi z RUD na nepedagogy vystačí. Je to hlavně proto, že město už před lety reformovalo školní stravování. Teď také vyhodnotilo, že nepotřebuje pro všechny školy školníky. Vytvořilo tak dvě správcovské pracovní pozice pod městským úřadem. Tito lidé mají na starosti kromě čtyř budov škol i jiné objekty města. Jediný problém s financováním mají Dobřany u školního klubu, který město provozuje v místní psychiatrické nemocnici. "Je to netypické zařízení a tam to není systémově vyřešené," dodal Sobotka.