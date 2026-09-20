Města v Plzeňském kraji dala dle radnic za 4 roky do silnic a MHD rekordní sumy

Krajské město a okresní města v Plzeňském kraji investovala podle radnic za čtyři roky do silnic a veřejné dopravy rekordní sumy. Zvyšovala investice postupně, nejvíc peněz daly letos. Většině měst by pomohly obchvaty, které jsou ale v režii státu. Zdražování městské hromadné dopravy (MHD) a parkování bylo minimální, zjistila ČTK ve městech.
Plzni nejvíce pomohlo v silniční dopravě kompletní zprovoznění západního okruhu před 3,5 lety. Společná investice kraje a města za 2,2 miliardy korun odvedla velký podíl tranzitní dopravy mimo centrum, a uvolnila tak kapacitu pro vnitroměstskou dopravu, řekl dopravní inženýr Správy veřejného statku města Ondřej Vohradský. V MHD byl největším přínosem města nákup 22 nízkopodlažních "dlouhých" tramvají Škoda 40T. Plzeň se tím stala prvním městem v Česku s plně nízkopodlažními tramvajemi.
Největším problémem je podle Vohradského přetížení cest do centra. Dále jsou to elektrifikace MHD a dostavba cyklistické sítě. Postupně se připravují projekty, které to mají řešit. Z připravovaných staveb je pro Plzeň nejvýznamnější východní okruh, na jehož přípravě pracují státní organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železnic (SŽ), protože souvisí s přestavbou seřazovacího nádraží.
Plzeň neplánuje v centru vyšší počet parkovacích stání. Problémy chce řešit rozšiřováním zón placeného stání a stavbou dalších parkovacích objektů. Letos dokončila parkovací dům ATOM na sídlišti Lochotín se 173 místy a Světovar se 433 místy. Pomáhá také provázání parkování s MHD, kdy parkovací lístek je celodenní jízdenkou.
Výdaje Plzně na dopravu rostou. V roce 2022 na ni dala 2,24 miliardy, z toho 32 procent na komunikační síť a zbytek na MHD. Loni to bylo 2,55 miliardy, 40 procent do silnic. Letos chce vydat 3,7 miliardy, třetinu rozpočtu.
Za čtyři roky město rozšířilo zóny placeného stání, sazby nezměnilo. Ceny jednotlivých jízdenek v MHD se zvedly od ledna 2023 o dvě koruny. Od 1. dubna 2023 mohou jezdit lidé nad 65 let zdarma. Od roku 2024 zdražily papírové jízdenky o čtyři koruny na 26 Kč, předplatné se zvedlo o 7,5 procenta. Loni zdražilo roční předplatné o 1,8 procenta na současných 4656 Kč/rok.
Pro Klatovy bylo nejvýznamnější dokončení obchvatu v prosinci 2024. Stavba ŘSD za miliardu odvedla podstatnou část tranzitní dopravy mimo zastavěné území, řekla mluvčí města Radmila Nagovská. Klatovy na ni přispěly, stejně jako na nový přestupní terminál u nádraží, který od loňského prosince propojil vlaky, autobusy a MHD. Na něj navazovala oprava celé osy - od ulice Cibulkova po Nádražní. Na opravy a stavby silnic vydaly Klatovy v letech 2022 až 2026 celkem přes 500 milionů.
Jedním z nejvýznamnějších problémů zůstává viadukt v Nádražní ulici na frekventovaném dopravním uzlu, který má nevyhovující šířku i výšku. Město loni v březnu požádalo SŽ o rekonstrukci. Termín stavby SŽ nestanovila, letos ale rekonstruuje viadukt v Lubech. K dalším problémům města patří nedostatek parkovacích míst v centru a na sídlištích, stav některých mostů a místních silnic či plynulost a bezpečnost na hlavních křižovatkách. "Pro další omezení tranzitní dopravy je důležité navazující řešení silnice I/22 (z Domažlic na Horažďovice) a dalších tahů tak, aby tranzit nemusel projíždět zastavěnými částmi města. Příprava staveb je hlavně v gesci ŘSD a kraje," řekla mluvčí.
Nejvýznamnější nová parkovací plocha se 106 místy vznikla u přestupního terminálu. Připravuje se stavba parkovacího domu v Aretinově ulici. Ceny parkovného se za čtyři roky nezměnily, stejné zůstaly i placené zóny. MHD za sledované období nezdražila, od letošního července je pro všechny zdarma.
Rokycanům podle mluvčí radnice Andrey Moravcové nejvíce pomohla rekonstrukce Jiráskovy ulice za 100 milionů, která skončila na jaře 2024, napojení severního Rokycanska na D5, což byla stavba kraje za půl miliardy, a prodloužení Litohlavské ulice do Arbesovy, oprava Mokroušské a chodník v ulici Josefa Růžičky. Za čtyři roky dalo město na silnice 190 milionů. Kapacitně nejvíce nevyhovující je okružní křižovatka Plzeňská-Arbesova, což vyřeší obchvat Pod Čilinou. Připravuje ho město s krajem.
Rokycany připravují záchytná parkoviště v ulici Antonína Uxy a za sokolovnou, první se 100 a druhé se 114 místy. Poté zavedou rezidentní parkování, což uvolní další místa ve městě, a projektují parkování na sídlišti Mládežníků a Nerudově náměstí. Parkovné v roce 2024 zdvojnásobilo. MHD zdražila v dubnu 2023 o dvě koruny na 14 Kč pro dospělé.
Tachov opravil podle mluvčí města Terezy Kořínské za čtyři roky rekordní počet silnic, chodníků a parkovišť. Největšími dopravními problémy jsou křižovatky Chodská-Plzeňská, Boženy Němcové-Vodní-Zahradní a Mánesova-Zámecká-Husitská-Václavská. První dvě se projektují, poslední vyžaduje architektonickou studii celé lokality. "Zásadním projektem je obchvat Tachova, který připravuje krajská správa silnic," uvedla.
Do oprav silnic dalo město za čtyři roky asi 50 milionů. Další významnou stavbou, která zlepšila dopravu ve městě, je rekonstrukce náměstí za 82 milionů, která skončila před rokem, a dále milionové revitalizace ulic Na Vinici a Jiráskova, kde je nových 60 parkovacích stání, a Hornická, kde je 25 míst, stezka do Malého Rapotína a nový chodník v Rapotínské ulici. Největším problémem je parkováním na sídlištích. V Rapotíně se vyřeší po zrušení točny autobusu, na sídlišti Východ bude v ulici Stadtrodská. "Záchytné parkoviště máme jen v Plánské ulici," řekla mluvčí. Parkování nezdražilo. Vznikla nová zóna 2, kde jsou ceny nižší než v centru. MHD zdražila jen v lednu 2024 ze sedmi na deset korun.
Domažlice opravovaly hlavně silnice a chodníky v ulicích Špillarova, Šumavská, Vojtěchova, Benešova, Paroubkova a silnici na Veselou horu. "Nová je ulice Sukova, parkoviště ve Vojtěchově ulici a ulici 28. října. Opravili a doplnili jsme chodníky v Dukelské, U Nemocnice, Poděbradově, propojení Srnovy s Havlíčkovou a cyklostezku Na Hvízdalce," řekl starosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL). Hlavním problémem je podle něj průtah městem na silnici I/22. "Ten je věcí ŘSD, při jednáních požadujeme jeho stavbu," řekl. Město vykupuje pozemky v okolí, aby je mohlo směnit se soukromníky, jejich parcely leží v místech plánovaného obchvatu.
Za zhruba čtyři roky, do letošního srpna, investovaly Domažlice do silnic přes 51 milionů. Do konce roku částka ještě naroste, uvedl Antoš. Ceny parkovného ani MHD město čtyři roky nezvyšovalo.