Města v Plzeňském kraji dala za čtyři roky do škol desítky milionů korun

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Všechna větší města v Plzeňském kraji investovala v posledních čtyřech letech do základních a mateřských škol desítky milionů korun, více než v předchozím volebním období. Kapacity zvyšovaly minimálně, mají dostatek míst pro uspokojení poptávky. Města považují školy za zásadní prvek infrastruktury, který stabilizuje nebo posiluje počty obyvatel, zjistila ČTK. Převody financování nepedagogických pracovníků na obce, zavedené od letošního ledna, jim zatím zásadní problémy nepřinesly. Dopady města vyhodnotí příští rok.

Plzeň dala v posledních čtyřech letech do větších stavebních akcí na základních školách 340 milionů korun a dalších 150 milionů korun do školek, kterým přispívaly na opravy i městské obvody. Na vybavení vydalo město desítky milionů a další si pořizovaly školy ze svého. Nové pavilony získaly čtyři základní a tři mateřské školy. "Ještě stavíme nové školky v Liticích a na Valše a přístavbu 21. a 15. základní školy. Plánují se přístavby 7. základní a mateřské školy a 10. základní školy," uvedla mluvčí města Eva Barborková. Zásadní práce byly zaměřené na opravy střech, sportovišť, elektrorozvodů, osvětlení a zateplení. "Přístavby a nástavby na několika školách vedly hlavně ke zkvalitnění výuky a získání odborných učeben, rekonstruovali jsme i několik školních kuchyní," uvedla.

Plzeň umístila všechny spádové děti i žáky s právem na přijetí. Kapacity jsou podle mluvčí dostatečné a umožní ještě přijetí dětí, které žádají až v závěru prázdnin. U školek už se projevuje mírný úbytek dětí kvůli demografickému vývoji, řekla.

Město zřizuje 26 základních a 40 mateřských škol. Kapacita všech základních škol je přes 18.000 žáků, teď je jich 16.000. Ve školkách se vzdělává 4800 dětí. "Jejich kapacita je 5360 dětí a za čtyři roky se zvýšila o 111 míst," uvedla.

Klatovy mají také podle mluvčí radnice Radmily Nagovské dostatečnou kapacitu mateřských a základních škol. Město, které je zřizovatelem čtyř základních a tří mateřských škol, za poslední čtyři roky jejich kapacitu nezvyšovalo. "Průběžně investujeme do oprav a zateplení, město pečuje o kvalitní a bezpečné vybavení," uvedla. Klatovy nepostavily nové pavilony škol nebo školek.

Také Rokycany pokryjí svými základními školami potřebu města i obcí, s nimiž mají smlouvy o společném spádovém obvodu. "I ve školkách jsou dostačující kapacity nejen pro tříleté, ale i pro většinu zapsaných dvouletých dětí," řekl vedoucí odboru školství Tomáš Hůlka. Město má tři základní školy s kapacitou 1840 dětí a 530 míst je ve školkách. V posledních čtyřech letech se kapacita nezvyšovala.

Rokycany podle Hůlky investovaly za poslední čtyři roky do staveb asi 80 milionů Kč a do vybavení dalších deset milionů korun. "Teď probíhá rozsáhlá rekonstrukce naší největší Základní školy Jižní předměstí," uvedl. Město plánuje výstavbu nové budovy základní školy, pavilonu pro první a druhou třídu a družinu, připravuje novou jídelnu a tělocvičnu.

Tachov, kam se přistěhovalo hodně ukrajinských uprchlíků, má podle mluvčí radnice Terezy Kořínské dostatek míst v základních i mateřských školách. Vlastní tři základní školy, jejichž kapacita 2000 dětí se za poslední čtyři roky nezvýšila. "Zvedl se ale počet žáků zhruba o stovku," uvedla. V pěti školkách pro 460 dětí se kapacita zvýšila o 30 míst. Město přistavělo pavilon se dvěma třídami k Mateřské škole Pošumavská a vybudovalo dětskou skupinu v Pivovarské ulici pro 24 dětí, kterou otevře v září. "Další dvě třídy dětské skupiny vznikly ve školce v Sadové přeměnou z jeslí. A jedna menší je k dispozici lékařům a zdravotníkům na poliklinice," uvedla.

Tachov investuje miliony korun do energetických úspor. "Teď se buduje fotovoltaika na škole Zárečná a na školkách Stadtrodská a Pošumavská," uvedla mluvčí. Nová dětská skupina v Pivovarské ulici má kromě fotovoltaických panelů tepelná čerpadla.

Také Domažlice považují kapacitu škol za dostatečnou. Dvě základní školy mají asi 1600 žáků, v šesti mateřských školách je 500 míst. "Před pěti lety jsme postavili novou mateřskou školu pro 75 dětí, a tak máme na dlouhá léta vystaráno. Bohužel se porodnost stále snižuje, a tak za několik let bude spíše opačný problém s optimalizací mateřských škol v okrese," řekl starosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL). Přímo ve městě tolik ne, protože volnou kapacitu zaplní děti rodičů dojíždějících do Domažlic za prací. Nové pavilony škol nebo školek za čtyři roky nevznikly.

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