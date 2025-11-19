Patnáctiletá nadýchala skoro dvě promile. Strážníky přitom přesvědčovala, že nepila

Rušení nočního klidu bylo důvodem, proč v sobotu krátce po půlnoci dorazila hlídka městské policie do podniku v plzeňské Prokopově ulici. Ihned po vstupu do provozovny ovšem strážníky zaujala zjevně podnapilá a velmi mladě vypadající dívka. Test na alkohol ukázal hodnotu 1,93 promile.
Patnáctiletá dívka strážníkům přiznala, že pila vodku. Kdo ji naléval, však neřekla. | foto: Městská policie Plzeň

Dívka, které bylo pouhých 15 let, se zprvu snažila hlídku přesvědčit, že nepila. „Její stav však vypovídal o opaku. Nekoordinované pohyby, setřelá řeč a silný zápach alkoholu nenechaly o podezření pochyb,“ uvedla Jana Pužmanová, mluvčí plzeňských strážníků.

Bezmála dvě promile nadýchala při kontrole plzeňských strážníků teprve patnáctiletá dívka.

Po dechové zkoušce, kdy přístroj ukázal hodnotu 1,93 promile, se strážníci snažili zjistit, kdo dívce alkohol prodal, nebo podal. To ovšem dívka neprozradila. „Přiznala, že pila panáky vodky, ale nedokázala říci, kdo jí je dával na stůl,“ sdělila mluvčí.

S ohledem na dívčin věk a stav strážníci na místo přivolali kolegy z republikové policie i záchrannou službu. Zároveň vyrozuměli i zákonné zástupce. Ti si také opilou dívku po zhodnocení jejího zdravotního stavu převzali.

