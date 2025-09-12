Plzeňský kraj zadá po zásahu NCOZ audit hospodaření kulturního centra

Valentýna Bílá
  12:52
Plzeňský kraj zadá audit hospodaření Kulturního centra Plzeňského kraje, kde tento týden zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Z dotačních podvodů obvinila několik lidí.
Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni (9. září...

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni (9. září 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Kriminalisté z NCOZ zasahují v budově krajského úřadu ve Škroupově ulici, ale...
Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni (9. září...
Kriminalisté z NCOZ zasahují v budově krajského úřadu ve Škroupově ulici, ale...
Kriminalisté z NCOZ zasahují v budově krajského úřadu ve Škroupově ulici, ale...
49 fotografií

V kauze, která se týká rekonstrukce budovy městských lázní v Plzni na Denisově nábřeží a opravy domažlické školní jídelny, zadrželi kriminalisté NCOZ devět lidí.

Dva z nich mají spojitost s krajskou firmou Kulturní centrum Plzeňského kraje, která má na starosti přestavbu lázní. Jedná se o současného a předchozího jednatele společnosti. Stíháni jsou na svobodě.

Zásah NCOZ na plzeňském hejtmanství. Policie zadržela exstarostu Domažlic

Podle oficiálního vyjádření Úřadu evropského veřejného žalobce v Praze se akce týká podezření z podvodů při zadávání veřejných zakázek a veřejných nabídkových řízení v Plzeňském kraji v letech 2022 až 2025.

„Velký investiční projekt má být podpořen z fondů EU. Jedná se i o špatné řízení v rámci společnosti ve veřejném vlastnictví odpovědné za realizaci projektu,“ uvedl úřad k rekonstrukci městských lázní.

Specialisté z úřadu evropského žalobce i policisté mají důvodné podezření, že v obou případech, rekonstrukce lázní i opravě školní jídelny, byla zmanipulovaná výběrová řízení.

Oprava lázní i školní jídelny. Škoda v kauze zmanipulovaných zakázek činí 22 milionů

„Plzeňský kraj má v tuto chvíli k dispozici pouze stejné informace, které jsou dostupné veřejnosti z médií. Dle dosavadních poznatků se situace jeví jako selhání jednotlivců, nikoli systému jako celku. Celá věc je nyní předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení,“ uvedla v pátek ke kauze mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje Eva Mertlová.

Doplnila, že pokud se prokáže, že Plzeňskému kraji vznikla škoda, bude ji neprodleně vymáhat všemi dostupnými právními prostředky.

„Přestože výše škody prezentovaná v médiích neindikuje ovlivnění zakázky směřující k rekonstrukci bývalých lázní na novou galerii, nebude Plzeňský kraj vyčkávat na výsledky vyšetřování a zadá nezávislý audit, který hospodaření společnosti prověří,“ řekl předseda Dozorčí rady Kulturního centra Plzeňského kraje a krajský radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libor Picka.

Kraj chce zchátralé městské lázně proměnit v kulturní multifunkční objekt s galerií za přibližně dvě miliardy.

7. prosince 2022

Jedním z obviněných je radní Domažlic Miroslav Mach (Sdružení pro město Domažlice), který je od 1. dubna jednatelem kulturního centra. Podle člena rady Plzeňského kraje pro ekonomiku Pavla Stroleného to vliv na projekt přestavby lázní mít nebude. „Rada kraje může jmenovat jiného jednatele,“ vysvětlil Strolený.

Projekt má již stavební povolení a nic by nemělo bránit tomu, aby se na začátku roku vypsala soutěž na zhotovitele stavby. „Jsem toho názoru, že lázně jsou ve špatném stavu a čím dříve se začne, tím lépe, protože se zachrání co nejvíc z této kulturní památky, která chátrá,“ uvedl Strolený. „Bohužel nejvíc času při rozhodování, jestli pokračovat nebo nepokračovat, nám vzaly různé názory památkářů,“ sdělil Strolený.

Ke kauze se vyjádřilo i politické seskupení Sdružení pro město Domažlice (SPMD). „V médiích se objevily zprávy o zásahu NCOZ a vyšetřování, které se týká i krajské společnosti KCPK. Podle médií byl zadržen náš kolega a domažlický radní Miroslav Mach. Nemáme k dispozici oficiální informace nad rámec toho, co zveřejnily příslušné orgány. Respektujeme presumpci neviny a věříme v nezávislé a transparentní vyšetření celé záležitosti podle českého i evropského práva. SPMD není do vyšetřované věci zapojeno. S orgány veřejné moci budeme vždy maximálně spolupracovat. Prosíme veřejnost o trpělivost a ohleduplnost vůči zúčastněným i jejich rodinám. Jakmile budou k dispozici ověřené informace, přizpůsobíme jim naše další kroky,“ uvedlo SPMD na Facebooku.

9. září 2025

