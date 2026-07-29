Mezinárodní festival Divadlo v Plzni uvede v září úspěšné české i zahraniční hry

Žánrově bohatý výběr z výjimečných inscenací, které vznikly za uplynulou sezonu na divadelních scénách v Česku, i žádané tituly zahraničních souborů uvede od 9. do 17. září v Plzni 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo. Hlavními zahraničními lákadly budou dva polské a dva francouzské soubory. Festival nabídne i sekci alternativních představení, debaty, workshopy či výstavu divadelní fotografie. Vstupenky budou v prodeji od 4. srpna, sdělil dnes ČTK mluvčí festivalu Jiří Sedlák.
Varšavské divadlo Nowy Teatr přiveze nejvýznamnější dílo polského režiséra Krzysztofa Warlikowského Elizabeth Costello. Inscenace zachycuje stárnoucí hrdinku, která bojuje se světem a zabývá se tématy práv zvířat, ochrany životního prostředí i vlastní smrtelnosti. V roli obdivované prozaičky se vystřídá šest hereček a herců.
Divadlo Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego z Katovic nabídne inscenací Tkalci režisérky Maji Kleczewské, více než 130 let staré sociální drama nositele Nobelovy ceny Gerharta Hauptmanna. Divadelně imaginativní inscenace se vyslovuje k životu v sociálně vyloučeném regionu a k pracovním podmínkám uměleckých profesí.
Vůbec poprvé se českým divákům představí francouzský režisér Samuel Achache s divadelně-hudební inscenací Bez fanfár v podání pařížského divadla Théâtre des Bouffes du Nord. Po 12 letech se do Plzně vrátí jeden z největších výtvarných mágů současného světového divadla, režisér Philippe Quesne, se svojí inscenací Johnův paradox z pařížského Vivarium Studio.
"Inscenace Maji Kleczewské a Krzysztofa Warlikowského patří k nejžádanějším titulům na evropské festivalové scéně. Philippe Quesne a Samuel Achache nabídnou zase jiný, neotřelý a nesmírně zábavný pohled na současné francouzské divadelní umění," řekl ředitel festivalu Jan Burian.
Český program zahrnuje výběr z inscenací, které vznikly za uplynulou sezonu v Brně, Liberci, Ostravě, Plzni, Poniklé, Praze a v Uherském Hradišti. Z Prahy se představí například Divadelní spolek JEDL s inscenací Tohle se stalo!, Divadlo Na zábradlí s adaptací bestselleru Můj boj. Zamilovaný muž, Dejvické divadlo nabídne absurdní, ironickou a hořkou komedií Krkavci.
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy přiveze Nebezpečné známosti, kolektiv TMEL přichystal v Naivním divadle pro nejmenší diváky nonverbální inscenaci Větroplaši o přátelství i zápasu s větrem. Národní divadlo Brno uvede drama Henrika Ibsena Divoká kachna, Slovácké divadlo z Uherského Hradiště Gazdinu robu jako inscenaci se současně pojatým vyjádřením touhy po svobodě a odvaze překročit zavedené meze. Plzeňská divadla nabídnou zpracování románu Emily Brontëové Na Větrné hůrce v podání Divadla J. K. Tyla, Divadlo Alfa uvede zvukově a vizuálně experimentující inscenací Transport: Bod zlomu. Na hlavní část festivalu tradičně naváže epilog, v němž se představí tři pražská divadla.
Podrobný program a vstupenky v prodeji jsou na webu www.festivaldivadlo.cz.