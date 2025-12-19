Vzácné mládě nosorožce dostalo jméno Apu, váží už přes sto kilogramů

Návštěvníci plzeňské zoo budou moci v úterý poprvé vidět mládě nosorožce indického, které se narodilo na konci listopadu. Ošetřovatelé žádají příchozí, aby se chovali klidně a tiše. Vzácný sameček dostal jméno Apu a má se čile k světu. Váží už přes sto kilogramů.

Mládě nosorožce indického se narodilo 23. listopadu v šest hodin ráno, v plzeňské zoo se tak stalo po necelých devíti letech. „V letošním roce se narodila pouze čtyři mláďata v Evropě. Dva samci a dvě samičky,“ upozornila kurátorka Miroslava Palacká na jeho výjimečnost.

Dodala, že pro plzeňskou zoo je mládě opravdu velkou vzácností. Také tím, že je to samec, předtím se narodily dvě samičky.

Rodiči všech potomků jsou dnes sedmnáctiletá Manjula a o tři roky starší samec Baabuu. Ten ale necelý měsíc před narozením samečka uhynul na srdeční kolaps. „Připouštěli jsme je po osmi letech od posledního porodu a nečekali jsme, že samice hned zabřezne,“ netají se radostí kurátorka.

Šestadvacet dní starý sameček dostal jméno Apu. „Kdo zná seriál Simpsonovi, ví, že k Manjule Apu patří,“ vysvětlil spojení kmotr mláděte, plzeňský primátor Roman Zarzycký.

Apu je třetím nosorožcem indickým, který se narodil v plzeňské zoo. (19. prosince 2025)
Apu se má čile k světu a přibírá na váze. Zatím je pořád odkázaný na mateřské mléko. Při narození vážil 50 kilogramů, za necelý měsíc svoji hmotnost zdvojnásobil. V pátek měl úctyhodných 107 kilogramů.

Dohnat své rodiče mu ale ještě chvíli potrvá. Baabuu vážil až 2 300 kilogramů. Manjula, která patří mezi statnější samice, váží kolem 2 100 kilogramů. Na jednu tunu se Apu dostane zhruba v roce svého života.

„Pospává s matkou, divoce se ale také prohání po výběhu, leze na zábrany a každou půlhodinu se hlásí o krmení. I když seno a zeleninu začíná olizovat, zkoušet je jíst bude až kolem dvou měsíců života,“ vypráví kurátorka.

Pavilon s nosorožci byl doposud pro veřejnost uzavřený, aby Manjula i Apu měli klid. Zoo avizovala, že pokud vše půjde dobře, prostory pro veřejnost otevřou 23. prosince. A tak se i stane, provázet to ale budou mimořádná opatření.

V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk

„Zásadní věc je ta, že pavilon bude hlídaný. Nebude otevřený po celou dobu otevírací doby zoo, ale zhruba od 10 do 16 hodin. Návštěvníky žádáme o absolutní klid a o respektování pokynů přítomných zaměstnanců zoologické zahrady. Nevylučujeme, že při větším počtu návštěvníků budeme vstup do pavilonu regulovat. Vlastně všechno se bude odvíjet od toho, jak bude Manjula a mládě reagovat,“ upozorňuje ředitel Zoologické a botanické zahrady města Plzně Jiří Trávníček.

Manjula a malý sameček jsou v současnosti jedinými zástupci svého druhu v zoologických zahradách v České republice. „V evropských zoo žije aktuálně okolo 70 indických nosorožců. Africké nosorožce chovají pouze v královédvorském Safari Parku a Zoo Zlín,“ vyjmenoval mluvčí zoo Martin Vobruba.

Manjula porodila v roce 2014 samičku Marušku, o tři roky později Růženku, následně přejmenovanou na Shakti. Nyní obě žijí v zahradách ve Vratislavi a v Basileji a obě už mají jednoho potomka. Apu bude v Plzni žít do dvou až tří let věku, pak také zřejmě odjede do jiné zoo.

