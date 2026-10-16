Mladí kamnáři postavili na zahradě učiliště v Horní Bříze za Plzní chlebovou pec

Studenti a učni oboru kamnářství skončili se čtyřdenní stavbou chlebové pece na zahradě Středního odborného učiliště stavebního v Horní Bříze na Plzeňsku. Na dnešní celoevropský Den kamen v ní upekli pro děti i dospělé první půlkilogramové bochníky chleba. Děti z okolí i z mateřských škol ozdobily pec glazovanými placičkami, vyráběly kachlíky. Řemeslníci pro ně vytvořili ze starých pilových kotoučů "kamnářský orchestr", na který děti zahrály, když do nich bouchaly kladívky.
Pec poslouží k výuce, na zájmové akce a ukázky, na zahradě tak vznikla relaxační zóna. "Na jednu várku zvládne šest bochníků ... Chodí sem na prohlídky učni z celého regionu," řekl ČTK kamnář Ondřej Brichta z Nadryb na Plzeňsku.
Pec stavěli kamnáři, tesaři, zedníci a klempíři z učiliště každý den od rána vždy do dvou odpoledne. "Bude tady do té doby, dokud někdo na vyšších místech nerozhodne, že se rozboří," uvedl Brichta.
Ve škole a na zahradě byl dnes "kamnářský veletrh" s různými druhy kachlových kamen. "Jsou tady kamna, která stavěli učni ve škole. Lidé mohou nahlédnout do kamnářské dílny. Včera (ve čtvrtek) jsme tady měli paní kamnářku, která vyrábí kachle ještě ručně tradičním způsobem," řekl Brichta.
Předváděná pec by mohla podle něj stát třeba u rodinných domů. "Nebo se často staví na návsi, protože je úžasným pojícím a tmelícím prvkem," uvedl. Pokud je na peci stříška jako na té učňovské, vydrží deště i mráz po celý rok.
Mistr odborného výcviku David Běle poznamenal, že postup stavby pece nebyl zcela standardní, protože musela být hotová do týdne, zatímco běžně to trvá měsíc.
"Učíme tříletý obor kamnář, teď máme deset prváků," uvedl. Ve škole je také maturitní obor kamnář s několika studenty. Škola dělá i rekvalifikační kurzy pro 15 lidí, většinou ve věku 30 až 40 let, které končí po roce učňovskou zkouškou. "Máme je plné," dodal Běle, který dnes zahajoval další takový kurz.
V ČR podle něj učí kamnáře jen v Horní Bříze a v Praze na Jarově, někdy otevírá kurzy Ostrava. Podle obou mistrů je "pecařina" okrajem jejich řemesla. Nejvíc se stavějí sálavá kamna, která vytopí celý dům.