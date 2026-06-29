Modely z Merkuru a malované figurky z pozůstalosti zamířily do muzejních sbírek

Moravské zemské muzeum v Brně převezme největší sbírku elektrických funkčních modelů ze stavebnice Merkur vyrobenou jedním člověkem. Objevili ji pracovníci státního Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Plzni při vyklízení bytu v domě s pečovatelskou službou po zemřelém nájemci, uvedl dnes úřad na webu. Našli také certifikát potvrzující český rekord.
V pozůstalosti byl také soubor dřevěných malovaných krušnohorských figurek, tzv. kuřáčků, které převezme Národní muzeum.
Objevené cenné předměty měly podle ÚZSVM nejen sběratelskou, ale také kulturní hodnotu. Díky pečlivému postupu zaměstnanců úřadu se je podařilo uchovat pro muzejní sbírky, uvedl úřad, který se obrátil na ministerstvo kultury. To následně určilo, že jaká muzea sbírky převezmou. Podle vyjádření ÚZSVM jde o neobvyklý případ takzvaného odúmrti.