Moderní veřejné osvětlení podle odborníka pomůže lidem lépe přestát vedra

Moderní veřejné osvětlení ve městech a obcích může pomoci lidem lépe přestát vedra. Pokud se totiž sníží modrá složka venkovního světla, která negativně ovlivňuje zdraví lidí a volně žijících druhů zvířat, tak lze mít v těchto vedrech v noci otevřená okna, řekl ČTK expert na světlo Hynek Medřický, předseda spolku Světlo do Tmy.
Pokud lidé mají za okny špatné veřejné osvětlení a stěžují si na něj, tak jim obce podle Medřického radí, aby si pořídili žaluzie nebo závěsy. "Jenže když si lidi utemují okna v ložnici, tak by v těch vedrech nepřežili. Takže musí otevřít a tudíž i tím otevřeným oknem jim to bílé světlo, které se většinou instaluje místo starých sodíkových výbojek, které byly žlutooranžové, prochází do ložnic a negativně je ovlivňuje," uvedl.
Jako příklad řešení uvedl parkovací dům Atom v Plzni, kde teď Medřický změnil původní projekt a lidé žijící v okolních domech jsou spokojeni. Při světelné zkoušce, kdy se rozsvítila všechna světla na celou noc, si lidé stěžovali na magistrátu. "A pan primátor mě následující den kontaktoval a hned jsme vymysleli řešení a nemusela se instalovat nová svítidla. Jenom se nalepil barevný filtr přímo na světla," řekl. Filtry už nabízejí různé firmy. "Není to tak nákladné jako vyměnit svítidla, na jedno světlo to vyjde do 100 Kč," řekl.
Když lidem na ulicích svítily 50 let žlutooranžové sodíkové výbojky, tak byli podle odborníka spokojení. Zhruba před deseti lety ale přišla LED technologie a začala se instalovat bílá světla. "Největší osvětlovací chybou se stalo, že bílé čipy do interiérů se dostaly do veřejného prostoru, do noci. Jenom proto, že se sledovala jen účinnost, tedy přetvoření elektřiny na světlo. Ale teď už se vyrábějí GaN čipy s vysokou účinností, která stále roste," řekl.
Díky tomu se podle Medřického za 30 až 50 let už nebudou stavět vysoké sloupy veřejného osvětlení, ale pouze nízké do jednoho metru výšky, známé třeba z pražské lávky HolKa z Holešovic do Karlína. "Protože když svítí pouze pod sebe, ne do stran a ne lidem do očí, tak bude osvětlená podlaha tam, kam potřebujeme šlapat, abychom viděli překážky, ale zároveň nám to nebude svítit na sítnici oka. To znamená, že ta pupila (zornice) oka bude větší a tudíž na sítnici dopadne deset- až 30krát víc fotonů. A člověk lépe uvidí," dodal.