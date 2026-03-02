Baseballovou pálkou poničil vstupní branku u domu. Šel za plot. V jedné ruce měl láhev s hadrem, ve druhé zapalovač. Vyhrožoval své známé, kterou předtím přivolal z domu k plotu, že škrtne zapalovačem a hořící láhví podpálí její dům, když si nevezme dva dopisy o jeho bývalé přítelkyni.
Tak popisují kriminalisté incident, k němuž došlo minulý týden v malé vsi na Tachovsku.
Když si známá od něj vzala oba dopisy, muž se prý trochu uklidnil. Zapalovačem neškrtl, dal se na odchod. Křičel ale při tom, že se ještě vrátí a ublíží příteli ženy, které dal dopisy. Ta raději zavolala na policii, hlídka podezřelého zajistila po deseti minutách.
„Při osobní prohlídce u něj nalezli baseballovou pálku, nůž, další dvě nádoby připomínající zápalné láhve a láhev s tekutým podpalovačem. Dechová zkouška i test na přítomnost jiných návykových látek v těle byly u zadrženého muže negativní. Muž byl umístěn do cely,“ řekla policejní mluvčí Iva Vršecká.
Policisté pak zjistili, že stejný muž přelezl přes branku na pozemek už v noci před výhrůžkami. Tehdy se spokojil s tím, že dal na auta zaparkovaná u domu dva dopisy, a zase stejnou cestou zmizel.
Podle informovaného zdroje budou znalci zkoumat i mužův psychický stav, protože není jasné, proč vyhrožoval svým známým, když jeho někdejší partnerka u nich nebydlí ani s nimi nemá nic společného. Její vztah s obviněným se podle zdroje rozpadl už před velmi dlouhou dobou.
|
Šest let za odpálení podomácku vyrobené bomby u domu soka platí, rozhodl soud
„Policejní komisař zahájil stíhání muže pro podezření ze spáchání zločinu vydírání spáchaném v souběhu s přečinem porušování domovní svobody. Státnímu zástupci také podal podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval,“ uvedla policistka Vršecká.
Obviněnému hrozí až osm let vězení.