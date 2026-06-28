Motorkářka se vážně zranila po srážce s autem u Toužimi na Karlovarsku

Padesátiletá motorkářka se těžce zranila po srážce s autem u Toužimi na Karlovarsku na hlavním tahu I/20 z Plzně do Karlových Varů. Žena měla velmi závažná poranění hrudníku, pánve, rukou i nohou. Ve velmi vážném stavu byla letecky transportována do Fakultní nemocnice v Plzni, řekla ČTK mluvčí krajské záchranné služby Simona Kratochvílová.
"Letečtí záchranáři ji už na místě podali plnou krev. Byla transportována po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče," uvedla. O tři roky staršího řidiče automobilu odvezla sanitka s lehkým zraněním do karlovarské nemocnice.
Nehoda se stala u obce Třebouň, na místě byly všechny složky záchranného systému, uvedl mluvčí hasičů Patrik Žižka.
Podle policejního mluvčího Jakuba Kopřivy jsou okolnosti nehody předmětem šetření.