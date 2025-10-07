Je to žonglér s důkazy, řekl žalobce o mladíkovi souzeném za zotročování dívek

Obžalovaný z Karlovarska se dnes k soudu nedostavil. V žádosti o jednání v jeho nepřítomnosti soudu napsal, že mu nedodá žádné důkazy. Ty měly podpořit jeho novou verzi, že řadu skutků provedl po dohodě s mužem arménského původu.
„Obžalovaný je žonglér s důkazy. Manipuluje s okolím, má neúctu k ženám, využívá slabin druhých a zneužívá je ve svůj prospěch. Tvrdí, že je ochoten zaplatit část škody, to je ale účelové tvrzení. Jsem toho názoru, že žádné peníze nemá. Poškozené budou mít problémy s dalším navazováním vztahů,“ řekl státní zástupce v závěrečné řeči.
Z rodin se dojily peníze, přiznal mladík souzený za zotročování studentek
„Chybí mu empatie, má narcistní rysy. I když dosud nebyl trestán, jeho jednání je zvlášť nebezpečné a zavrženíhodné. Udělal si z dívek otrokyně, zbavil je i osobní vůle a pohrával si s jejich životy, manipuloval i s rodiči dívek. Naprostá neúcta ke všem, se kterými se kdy setkal, nemá smysl pro pravidla. Možná se považuje za výjimečného, pro něhož zákony neplatí,“ dodal žalobce, který pro mladého muže navrhuje úhrnný trest 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.
Za znásilnění, nebezpečné pronásledování, zbavení osobní svobody, vydírání, pokus o účast na sebevraždě a podvod hrozí obžalovanému od 5 do 12 let.
Podle obhájce nebylo prokazatelné, že ke skutkům došlo, a proto by měl být jeho klient částečně zproštěn viny. „Jak se projevoval nesouhlas poškozených? V obžalobě to není popsané. Těžko zjistit, jestli dvěma dívkám mohla být způsobena těžká újma na zdraví,“ argumentoval například obhájce, podle kterého důkazní řízení nebylo úplné.
Co se týče podvodů, soud by měl podle vyjádření obhajoby přihlédnout k tomu, že mladík vedl dosud řádný život a je mladý. „K nebezpečnému pronásledování se doznal,“ uzavřel advokát.
Podle spisu, který má přes čtyři tisíce stran, hledal třiadvacetiletý muž bez práce své oběti na seznamkách. Jakmile se s ním dívky vyspaly, začal je podle obžaloby vydírat zveřejněním videí z jejich sexu, která potají pořídil. Zcela ovládal jejich život, zneužíval je, ponižoval, znásilňoval, nutil je sloužit mu a okrádal je. Jedna z obětí kvůli tomu uvažovala o sebevraždě. Podle obžaloby zotročil celkem tři dívky.
Nutil je, aby si braly úvěry a půjčky od peněžních institucí i od rodiny. Mladík se dokonce obrátil i na dědu jedné z obětí s tím, že pokud mu nedá ihned peníze na zaplacení dluhů, které vnučka v kasinu udělala, půjde dívka k soudu. Z prarodiče tak obžalovaný vylákal 800 tisíc korun. Získané stovky tisíc korun používal na luxusní hotely, prostitutky, sázky a hazard.
Minimálně jedna poškozená může mít z prožitých hrůz podle znalců doživotní psychické následky. Jednu z dívek například obžalovaný nutil, aby ho svlékala, oblékala, myla mu boty, částečně jí ostříhal vlasy, donutil ji, aby se pořezala na ruce. Nesměla chodit ani ven, omezoval ji v hygieně, když šla na toaletu, šel s ní. Dívka od něj téměř nahá utekla.
Nedávno přišel obžalovaný s novou verzí, že řadu skutků provedl po dohodě s mužem arménského původu. Přiznal, že si on a jeho údajný komplic zjišťovali, jaký mají rodiny obětí majetek, co by ještě mohly prodat, aby se k němu dostaly další peníze. „Z rodin se dojily peníze. Já jsem mu pak dával polovinu, aby je zhodnotil. Imponoval mi,“ vysvětloval v září u soudu souzený.
O muži s arménskými kořeny podle svých slov dosud nemluvil, protože doufal, že mu teď pomůže. Že ho za dlouholeté mlčení finančně odmění. Do dnešního dne ale od něj nedostal ani korunu, proto se rozhodl mluvit. Této verzi ale soud neuvěřil.