Je to žonglér s důkazy, řekl žalobce o mladíkovi souzeném za zotročování dívek

Valentýna Bílá, pek
  12:32
Krajský soud v Plzni vynese v listopadu rozsudek nad třiadvacetiletým mužem z Karlovarska, který je obžalovaný, že zotročoval vysokoškolačky. Podle státního zástupce, který pro něj navrhuje deset let vězení, je jeho chování nebezpečné a zavrženíhodné. Obhájce naopak tvrdí, že důkazní řízení nebylo úplné a žádá proto pro klienta částečné zproštění viny.
Fotogalerie2

Muž z Karlovarska si změnil image. Nechal si ostříhat vlasy a narůst vousy. (15. září 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Obžalovaný z Karlovarska se dnes k soudu nedostavil. V žádosti o jednání v jeho nepřítomnosti soudu napsal, že mu nedodá žádné důkazy. Ty měly podpořit jeho novou verzi, že řadu skutků provedl po dohodě s mužem arménského původu.

„Obžalovaný je žonglér s důkazy. Manipuluje s okolím, má neúctu k ženám, využívá slabin druhých a zneužívá je ve svůj prospěch. Tvrdí, že je ochoten zaplatit část škody, to je ale účelové tvrzení. Jsem toho názoru, že žádné peníze nemá. Poškozené budou mít problémy s dalším navazováním vztahů,“ řekl státní zástupce v závěrečné řeči.

Z rodin se dojily peníze, přiznal mladík souzený za zotročování studentek

„Chybí mu empatie, má narcistní rysy. I když dosud nebyl trestán, jeho jednání je zvlášť nebezpečné a zavrženíhodné. Udělal si z dívek otrokyně, zbavil je i osobní vůle a pohrával si s jejich životy, manipuloval i s rodiči dívek. Naprostá neúcta ke všem, se kterými se kdy setkal, nemá smysl pro pravidla. Možná se považuje za výjimečného, pro něhož zákony neplatí,“ dodal žalobce, který pro mladého muže navrhuje úhrnný trest 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Za znásilnění, nebezpečné pronásledování, zbavení osobní svobody, vydírání, pokus o účast na sebevraždě a podvod hrozí obžalovanému od 5 do 12 let.

Podle obhájce nebylo prokazatelné, že ke skutkům došlo, a proto by měl být jeho klient částečně zproštěn viny. „Jak se projevoval nesouhlas poškozených? V obžalobě to není popsané. Těžko zjistit, jestli dvěma dívkám mohla být způsobena těžká újma na zdraví,“ argumentoval například obhájce, podle kterého důkazní řízení nebylo úplné.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Co se týče podvodů, soud by měl podle vyjádření obhajoby přihlédnout k tomu, že mladík vedl dosud řádný život a je mladý. „K nebezpečnému pronásledování se doznal,“ uzavřel advokát.

Podle spisu, který má přes čtyři tisíce stran, hledal třiadvacetiletý muž bez práce své oběti na seznamkách. Jakmile se s ním dívky vyspaly, začal je podle obžaloby vydírat zveřejněním videí z jejich sexu, která potají pořídil. Zcela ovládal jejich život, zneužíval je, ponižoval, znásilňoval, nutil je sloužit mu a okrádal je. Jedna z obětí kvůli tomu uvažovala o sebevraždě. Podle obžaloby zotročil celkem tři dívky.

Nutil je, aby si braly úvěry a půjčky od peněžních institucí i od rodiny. Mladík se dokonce obrátil i na dědu jedné z obětí s tím, že pokud mu nedá ihned peníze na zaplacení dluhů, které vnučka v kasinu udělala, půjde dívka k soudu. Z prarodiče tak obžalovaný vylákal 800 tisíc korun. Získané stovky tisíc korun používal na luxusní hotely, prostitutky, sázky a hazard.

Minimálně jedna poškozená může mít z prožitých hrůz podle znalců doživotní psychické následky. Jednu z dívek například obžalovaný nutil, aby ho svlékala, oblékala, myla mu boty, částečně jí ostříhal vlasy, donutil ji, aby se pořezala na ruce. Nesměla chodit ani ven, omezoval ji v hygieně, když šla na toaletu, šel s ní. Dívka od něj téměř nahá utekla.

Nedávno přišel obžalovaný s novou verzí, že řadu skutků provedl po dohodě s mužem arménského původu. Přiznal, že si on a jeho údajný komplic zjišťovali, jaký mají rodiny obětí majetek, co by ještě mohly prodat, aby se k němu dostaly další peníze. „Z rodin se dojily peníze. Já jsem mu pak dával polovinu, aby je zhodnotil. Imponoval mi,“ vysvětloval v září u soudu souzený.

O muži s arménskými kořeny podle svých slov dosud nemluvil, protože doufal, že mu teď pomůže. Že ho za dlouholeté mlčení finančně odmění. Do dnešního dne ale od něj nedostal ani korunu, proto se rozhodl mluvit. Této verzi ale soud neuvěřil.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stojí

Vlak v Podivíně na Břeclavsku v úterý srazil a usmrtil člověka. Provoz na trati do Rakouska stojí, mezinárodní vlaky a expresy jezdí odklonem přes Olomouc, minou tak Brno.

7. října 2025  12:32,  aktualizováno  13:27

Pokus o vraždu v Písku. Muž podle policie bodl nožem příbuzného, napadený přežil

Hádka dvou příbuzných v neděli v Písku vyvrcholila útokem nožem. Napadený muž incident přežil, se zraněním však skončil v nemocnici. Vyšetřovatelé útočníka v úterý obvinili z pokusu o vraždu.

7. října 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Školy v novém: College 2, svítidlo nové generace určené k proměně vzdělávacích prostředí

7. října 2025  13:20

Podle Kuby ODS doplatila na fakt, že na řadě míst nabízela nezajímavé kandidáty

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) doplatili občanští demokraté ve sněmovních volbách zřejmě na to, že v mnoha krajích nabízeli nezajímavé...

7. října 2025  11:30,  aktualizováno  11:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zloděj vlezl do domu střechou, usvědčila ho bota. Ukradené hodinky chtěl roztavit

Kriminalisté navrhli obžalovat dvaapadesátiletého muže, který se v červnu vloupal do kanceláře v Praze 8. Ukradl tam šperky a hotovost, čímž způsobil škodu za více než milion korun. Lup pak schoval...

7. října 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Představení plzeňského projektu Sisters

7. října 2025  13:01

Divadelní festival Kult v Ústí n.L. začne v plavecké hale, tématem je zrcadlení

Zrcadlení je téma letošního 28. ročníku divadelního festivalu Kult v Ústí nad Labem. Zahájení se uskuteční v plavecké hale, kde se budou na hladině zrcadlit...

7. října 2025  11:19,  aktualizováno  11:19

Srážka kamionu s autem zastavila D1 na Vyškovsku, náklaďák zřejmě nedobrzdil

Dálnice D1 na 212. kilometru u Holubic na Vyškovsku ve směru do Prahy stála v úterý dopoledne kvůli nehodě kamionu a osobního auta. Nákladní vůz patrně nedobrzdil. Kvůli přivolanému vrtulníku byla...

7. října 2025  9:32,  aktualizováno  12:55

Dobrovolného ul., Praha 14

Čištění panelových domů, ul. Dobrovolného, Praha 14

vydáno 7. října 2025  12:53

Hlavní tah do Brna je za Znojmem po nehodě zavřený, zůstane zřejmě až do večera

Na hlavním tahu ze Znojma směrem do Brna poblíž Těšetic dnes ráno narazilo nákladní auto do osobního vozu s přívěsem, který stál na krajnici. Náraz osobní auto...

7. října 2025  11:11,  aktualizováno  11:11

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Firma Bioveta zaplatí 200 milionů Kč za opravu zámku v Ivanovicích na Hané

Výrobce veterinárních léčiv Bioveta z Ivanovic na Hané na Vyškovsku zaplatí 200 milionů korun za opravu zámku v Ivanovicích a jeho přestavbu na multikulturní...

7. října 2025  11:08,  aktualizováno  11:08

Korupční kauza exprimátora Hrabáče už měsíce stojí kvůli nedostupným důkazům

Vyšetřování případu údajné korupce a machinací s veřejnými zakázkami, ve kterém je trestně stíhán i exprimátor Chomutova Marek Hrabáč (dříve ANO), se zaseklo. Kriminalisté se ani po více než roce...

7. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.