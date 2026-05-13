Proti výši trestu vyměřené soudci v Plzni se mladý muž rozhodl bojovat odvoláním. S advokátem v něm napadli řadu věcí, které soudci podle nich nesprávně posuzovali a hodnotili.
Uspěli jen s jedinou, která však neměla žádný vliv na výši trestu. Zjednodušeně řečeno – muž neměl být odsouzený za dva trestné činy, ale jen jeden pokračující, protože oba útoky na ženy od sebe dělily jen minuty.
„Odvolací soud je názoru, že jednání obžalovaného, který poškozené napadl na identickém místě a s minimálním časovým odstupem, je na místě posoudit jako dva dílčí útoky téhož pokračujícího jednání,“ shrnula mluvčí Vrchního soudu v Praze Eliška Duchková.
Soudci řešící odvolání jinak souhlasili s uznáním viny, výší trestu i povinností obžalovaného zaplatit odškodnění napadeným ženám.
Miroslav D. 1. července 2024 v aleji zvané Kilometrovka u Kalikovského mlýna nejprve zaútočil na pětatřicetiletou cizinku, která si byla zaběhat.
Na ženu mířil nožem a řekl jí, že nechce peníze, ale sex. „Žena se nesnažila utéct, nekladla mu odpor. Navrhla mu, že ho uspokojí jinak než vaginálně,“ popsal žalobce. Útočník na návrh nejprve přistoupil, potom si to ale rozmyslel a ženu znásilnil. Poškozenou pak nechal odejít.
Krátce nato si vyhlédl další oběť. Jednatřicetiletou ženu uchopil, srazil ji na zem a ukázal jí místo, kam s ním má odejít. To žena odmítla a začala volat o pomoc.
„Obžalovaný poškozenou nejméně dvakrát kopl nohou do obličeje a následně z obavy z dopadení z místa odešel. Poškozené tak způsobil zlomeninu nosních kůstek a další poranění, které si vyžádalo léčení v řádu několika týdnů. V důsledku tohoto jednání se u poškozené rozvinula posttraumatická stresová porucha. Má strach, objevují se u ní myšlenky na sebevraždu,“ pokračoval státní zástupce.
Paradoxní v téhle situaci je, že odsouzený muž se sám stal obětí sexuálního násilí. V zaměstnání ho na konci roku 2023 a začátkem roku 2024 nejméně pětkrát znásilnil řidič popelářského auta Jaroslav E., se kterým muž z Kilometrovky jezdil jako závozník.
Vše se podle soudu odehrávalo v kabině auta zejména na Plzeňsku a Klatovsku. Soudci třiapadesátiletého řidiče poslali do vězení na rok.
21. května 2025