Muž hrozil vystřílením úřadu. Doma měl arzenál zbraní včetně pistolí a výbušnin

Více než rok pracovali kriminalisté na případu staršího muže, který vyhrožoval vystřílením jednoho plzeňského úřadu. Nyní zveřejnili seznam zbraní, které našli u něj doma. Šlo o rozsáhlý arzenál včetně zakázaného střeliva a výbušnin. Obviněnému hrozí až pětileté vězení.
Muž z Plzně měl v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i výbušnin.

foto: Policie ČR

Muž, který je držitelem střelných zbraní, vyhrožoval vystřílením institucí.
Muž z Plzně měl doma v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i...
Muž z Plzně měl doma v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i...
Muž z Plzně měl doma v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i...
Osmapadesátiletý muž v červenci 2024 přišel na jeden z úřadů v Plzni a požadoval po zaměstnankyni, aby mu vrátila určité tiskopisy.

„Pracovnice úřadu mu sdělila, že to již není možné, protože byly skartovány. Muž na to reagoval výhrůžkami střelbou na jiné instituce s tím, že má doma dost zbraní. Pak z úřadu odešel,“ popsala tehdy policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Policisté začali po muži okamžitě pátrat, do akce bylo nasazeno několik policejních hlídek i zásahová jednotka. „Lustrací se zjistilo, že je legálním držitelem několika střelných zbraní,“ upozornila mluvčí na možné nebezpečí.

Muž hrozil vystřílením úřadu kvůli tiskopisům, jeho zbraně půjdou na expertizu

Muže po necelé hodině vypátrali a zadrželi doma v bytě. Zajistili u něj řadu zbraní, které poslali na expertizu. Zároveň mu sdělili podezření z vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci.

Nyní ho obvinili z nedovoleného ozbrojování a zveřejnili, co všechno doma měl.

„Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili velké množství zbraní, střeliva a dalších nebezpečných předmětů. Mezi zajištěnými věcmi byly například pistole, opakovací i jednorané pušky, historické perkusní a křesadlové zbraně, vystřelovací nože, desítky bodnosečných zbraní či velké množství nábojů různých ráží uložených v krabicích a muničních truhlících,“ vyjmenovala nyní Raindlová.

Kromě zbraní a střeliva měl muž v bytě také velké množství pyrotechnického materiálu a předmětů obsahujících výbušniny.

„Jednalo se například o desítky improvizovaných výbušných předmětů domácí výroby, elektrické iniciátory, třecí zapalovače, dýmovnice, pyrotechnické prostředky nebo výcvikové zvuko-zábleskové prostředky používané ozbrojenými složkami. Mezi nejzávažnější předmět patřil také plně funkční tříštivo-trhavý dělostřelecký granát,“ pokračuje ve výčtu policejní mluvčí.

Zbraně a střelivo zkoumali odborníci kriminalistické techniky a expertiz policie Plzeňského kraje, výbušniny a pyrotechnické prostředky pak specialisté pyrotechnické služby v Praze.

Muž z Plzně měl v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i výbušnin.
Muž, který je držitelem střelných zbraní, vyhrožoval vystřílením institucí.
Muž z Plzně měl doma v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i výbušnin.
Muž z Plzně měl doma v bytě rozsáhlý arzenál zbraní, zakázaného střeliva i výbušnin.
Obviněný kriminalistům vysvětloval, že je držitelem zbrojního průkazu a má registrováno osm zbraní. Další zbraně a pyrotechnický materiál prý užíval v souvislosti s činností jednoho klubu, který se účastní historických akcí a bojových ukázek pro veřejnost.

„Improvizované předměty byly ovšem podle znalců plně funkční a citlivé na iniciaci plamenem. Přestože jejich účelem mohlo být vyvolání akustického či světelného efektu, při nesprávné manipulaci mohly způsobit velmi vážná zranění, zejména při výbuchu v bezprostřední blízkosti člověka,“ podotkla Raindlová.

Při zkoumání zbraní a střeliva navíc vyplynulo, že část zajištěného střeliva patří mezi zakázané. „Takové střelivo podléhá zvláštnímu režimu a k jeho nabývání či držení je nutné získat výjimku policie. Na základě prověřování policisté zjistili, že muž o takovou výjimku nikdy nepožádal. Současně bylo zjištěno, že nepožádal ani Český báňský úřad o povolení k nabývání nebo předávání výbušnin,“ uzavřela mluvčí s tím, že v případě prokázání viny hrozí muži až pět let odnětí svobody.

