Muzeum Depo Moto Art v Plzni zahájilo výstavu popartového umělce Josefa Rataje

Plzeňské Depo Moto Art, galerie motorismu a umění, zahájilo výstavu 47letého českého popartového umělce Josefa Rataje. Po letech intenzivní práce v cizině i v ČR se vrátil do svého rodiště. Po samostatných výstavách i mezinárodních uměleckých akcích v New Yorku, Miami, Londýně, Miláně, Benátkách, Janově i na EXPO 2025 v Ósace, představuje až do 3. listopadu to nejlepší ze své tvorby. Jde o kolekci s názvem Back Home - asi 50 děl od obrazů inspirovaných světovou popkulturou až po nejnovější díla, řekla ČTK Kristýna Nachtmann Švédová, ředitelka Nadačního fondu Plzeň sobě, která Depo Moto Art provozuje.
V Plzni jsou k vidění obrazy, sochy i nábytek s motivy pop-artu. "Zhruba 30 obrazů 150 krát 150 centimetrů na plátnech, dále sochy v životní nebo menší velikosti a křesla a židle. Jejich motivy jsou Marilyn Monroe, postavičky Walta Disneye, Belmondo, Elvis Presley, Mona Lisa - vše v pop-art stylu. Speciálně pro akci namaloval obraz Karla Gotta," uvedla ředitelka.
Rataj patří podle ní mezi nejvýraznější osobnosti aktuální české výtvarné scény. Propojuje pop-art, streetart a současné výtvarné umění. Jeho charakteristický rukopis plný barev, ikon popkultury a výrazných struktur je snadno rozpoznatelný, uvedla.
"Za poslední roky jsem měl možnost představit svou tvorbu na mnoha místech světa a podílet se na projektech, které bych si dříve ani neuměl představit - od EXPO v Japonsku až po pop-artovou proměnu kostela s Richardem Krajčem. Přesto je pro mě návrat do Plzně něčím výjimečným. Tady moje cesta začala, a právě tady chci představit to nejlepší, co za poslední roky vzniklo," uvedl Rataj. Na Krajčovu zakázku provedl unikátní rekonstrukci kostela sv. Petra a Pavla v Chotěvicích, kde první obraz Krista namaloval během vánoční mše v roce 2021.
Zakladatel nadačního fondu Roman Jurečko kvitoval, že Plzeň konečně přivítala českého Andyho Warhola.
Rataj se narodil a vyrůstal v Plzni. Jeho dědečkem byl akademický malíř Josef Jícha. Odvážný a osobitý styl si vybudoval sám bez formálního vzdělání. Loni otevřel v Praze vlastní Taboo Gallery, živou laboratoř současného umění. Aktivně se zapojuje do charitativních projektů. Loni maloval třídy pro 350 dětí v Keni. Renovuje historický nábytek, má vlastní módní značku a vyučuje mladé umělce.
Nadační fond Plzeň sobě dlouhodobě podporuje projekty, které oživují veřejný prostor a rozvíjejí kulturní život města. Kromě vzniku a rozvoje Depo Moto Art, galerie a muzea historických motocyklů a automobilů, které se otevřelo v prosinci 2023 v bývalém depu vozidel MHD, organizuje výstavy a festivaly - třeba starých i moderních luxusních vozů a motocyklů Skvosty s vůní benzínu.