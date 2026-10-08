Muzeum v Plzni vystavuje malované terče místních ostrostřelců z let 1792 až 1885

Soubor 47 malovaných střeleckých terčů plzeňského měšťanského ostrostřeleckého sboru představí od pátku na nové výstavě Západočeské muzeum v Plzni. Terče z let 1792 až 1885 prošly náročným restaurováním a na výstavě budou k vidění poprvé. Dalších 27 dnes již ztracených terčů připomenou fotografie z 30. let minulého století. Výstava v hlavní budově muzea potrvá do 31. ledna, řekl dnes ČTK její autor a kurátor Jan Balcar.
"Terče jsou nejen dokladem střeleckých soutěží a spolkového života, ale také významným pramenem k vývoji regionální malby a vizuální kultury 18. a 19. století," uvedl. Některé terče zachycují plzeňské motivy a dokumentují podobu a rozvoj města, jiné připomínají významné osobnosti nebo vojenské i civilní události. Další mají alegorické, milostné, moralizující či žertovné náměty.
Ostrostřelci byli původně dobrovolnickou městskou vojenskou jednotkou tvořenou z měšťanů, kteří byli cvičeni ve střelbě a měli v případě potřeby bránit město. Později, když města ztratila svůj pevnostní charakter, se jejich vojenská úloha postupně vytratila a z ostrostřeleckých jednotek se staly především spolky s reprezentační a společenskou funkcí. V roce 1848 se plzeňští ostrostřelci zapojili do národní gardy.
Plzeňský sbor měl významné místo ve společenském životě města. Jeho členové pořádali slavnosti a střelecké soutěže a sbor měl vlastní střelnici. V 19. století byla například v dnešních Štruncových sadech. Plzeňští ostrostřelci byli také spojeni s kulturním a vlasteneckým životem města. V roce 1818 například zvolili čestným členem kněze, buditele, vlastence a středoškolského profesora matematiky v Plzni Josefa Vojtěcha Sedláčka a uspořádali na jeho počest slavnost.
Výstava podle Balcara ukazuje také vztah plzeňských ostrostřelců k habsburskému panovnickému domu. Některé terče oslavují panovníky a další významné osobnosti, jiné připomínají konkrétní události. Terče doplní historické pušky určené k terčové střelbě, prachovnice a kleště na odlévání střel. Návštěvníci si budou moci střelbu vyzkoušet také prostřednictvím laserového revolveru.
Součástí výstavy je i jmenný seznam plzeňských ostrostřelců a let, kdy jsou zachyceni v dobových soupisech. "V seznamu může leckterý Plzeňan nalézt svého předka," dodal Balcar. Výstava volně navazuje na stálou muzejní expozici městské zbrojnice. K výstavě muzeum vydalo katalog s informacemi o historii střeleckého sboru a jeho střelnici, o autorech terčů i podrobné popisy jednotlivých exponátů včetně jejich historických souvislostí. Některé terče se podařilo spojit s konkrétními událostmi, dárci nebo osobami, k jejichž poctě vznikly.