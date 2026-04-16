Muži z Tachovska chodil 25 let důchod mrtvé tchyně, soud ho potrestal za podvod

Podmíněný trest udělil dnes tachovský okresní soud pětasedmdesátiletému Milanu Brabcovi za podvod. Podle zatím nepravomocného rozsudku mu 25 let chodil na jeho účet důchod po zemřelé tchyni. Muž řekl, že o tom nic nevěděl. Peníze z jeho účtu strhávali exekutoři. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která uvedla, že o úmrtí ženy nevěděla, celkem od roku 1999 do září 2024 poslala téměř tři miliony korun, informovaly dnes Novinky.cz.
Brabec u soudu tvrdil, že účet v bance mu kvůli dluhům v roce 2000 zablokovali exekutoři a on se o něj přestal zajímat. "Měl desítky exekucí, které byly postupně umořovány a obžalovaný dostával o tom vyrozumění. S ohledem na to, že nedisponoval žádným majetkem, musel být srozuměn s tím, že jsou exekuce hrazeny z peněz, které mu nenáleží," citoval server soudkyni Michaelu Řezníčkovou. Podle ní obžalovaný využil omylu ČSSZ. Pražská policie podle serveru prověřuje i možné pochybení ČSSZ, zejména to, zda tam neselhaly kontrolní mechanismy.
Brabec u soudu řekl, že tchynin důchod začal chodil na jeho účet v době, kdy žena žila, ale byla zbavena svéprávnosti. O příchozích platbách ze ČSSZ, které pak strhávali exekutoři, se prý dozvěděl v roce 2024. Požádal o oddlužení a insolvenční správkyně na pohyb na účtu přišla.
Podle serveru iDNES.cz soud udělil Brabcovi tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební lhůtou.