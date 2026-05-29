Do pekárny v Myslince vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému ve čtvrtek před jedenáctou hodinou v noci.
„Byla hlášená osoba uvázlá v násypce,“ informoval mluvčí krajských hasičů Michal Holeček. Po příjezdu na místo zjistili, že žena má obě nohy uvězněné v násypce na těsto, na kterou navazoval dopravník.
„Museli jsme mechanismus stroje rozebrat, abych bylo možné osobu bezpečně vyprostit,“ pokračuje mluvčí s tím, že zafungovala výborná spolupráce všech složek.
„Bylo nutné precizně sesynchronizovat uvolňování motorů s postupným vytahováním nohou z násypky,“ vysvětlil Holeček.
Po vyproštění si převzali pracovnici pekárny do péče záchranáři. „Jednatřicetiletá žena utrpěla středně těžká a těžká zranění v oblasti obou dolních končetin. Ve stabilizovaném stavu byla převezena do zdravotnického zařízení,“ doplnil mluvčí záchranářů Martin Štěpán.