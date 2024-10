Na Klatovsku utratili čtvrtinu drůbeže s ptačí chřipkou, likvidace potrvá dva dny

„V chovu je 18 tisíc kachen domácích ve dvou halách, zbytek tvoří kachny divoké, bažanti a orebice. Vybíjení potrvá zřejmě dva dny, pomáhá 25 hasičů z Plzeňského kraje,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

„Dnes by se mohly stihnout domácí kachny a ve čtvrtek kachny divoké, s nimiž bude horší manipulace,“ řekl ředitel Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj (KVS) Václav Poláček. Pohotovostní středisko pro mimořádné situace SVS z Brna přivezlo tři kontejnery na utrácení se vzduchotěsným víkem, do nichž se pouští oxid uhličitý. Zvířata upadnou do bezvědomí a následně uhynou. Kontejner je na sedm tun.

Po jedné hodině odpoledne Petr Kučínský ze SVS, který je na místě, uvedl, že utratili kachny domácí a na řadě jsou nyní kachňata a orebice, kterých je zhruba 13 000 kusů. „Bažanti a divoké kachny se dnes už nezvládnou, začneme zase zítra ráno v osm hodin,“ informoval Kučínský.

Doplnil, že nákaza se objevila u kachen domácích. Kachňata, divoké kachny a bažanti jsou bez klinických příznaků. Všechna drůbež se ale musí utratit. „Není to prevence, ale je tady ohnisko nákazy a nikdo nemůže říct, že v sobě virus nemají. To by se nám mohlo vymstít. Kdyby zůstali naživu a třeba za čtrnáct dní by se virus projevil,“ vysvětlil. Utracená drůbež se pak odveze na likvidaci do kafilérie v Biřkově.

„Ze šesti tisíc kachen domácích, u nichž se projevily klinické příznaky, tak ke dnešnímu dni zůstalo pouze dva tisíce živých. Ostatní uhynuly v důsledku nákazy,“ popsal situaci Marek Svoboda z KVS.

Manipulaci s ptáky provádí 15 pracovníků farmy. „Ví, jak s nimi zacházet, vyskladňují je a naskladňují,“ uvedl ředitel Poláček. Hasiči nemusí vynášet ptáky z hal. „Zajišťujeme vystrojování pracovníků a dekontaminaci osob a techniky. Na místě máme zhruba 25 příslušníků,“ řekl jejich mluvčí Petr Poncar. Dále tam je osm pracovníků SVS a KVS. Všichni mají ochranné obleky.

Poté, co se zlikvidují všechna zvířata, zajistí specializovaná firma předběžnou dezinfekci. „Vše se postříká a nechá 24 hodin působit a druhý den se zahájí úklid a čištění. Následně se haly dvakrát vydezinfikují,“ uvedl Poláček. Zhruba po měsíci se do hal mohou umístit nová zvířata, jimž se po nějaké době odeberou vzorky. „Pak je jistota, že tam virus není,“ vysvětlil Poláček.

V pondělí bylo kolem ohniska vyhlášeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru, kde platí mimořádná veterinární opatření, například omezení přesunů drůbeže. Nařízení KVS dostali všichni starostové z oblasti.

Klatovské rybářství může požádat ministerstvo zemědělství o náhradu nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s vysoce patogenní ptačí chřipkou H5N1. Stejně postupovala firma Česká drůbež v Brodu nad Tichou, také v Plzeňském kraji, kde se koncem prosince roku 2022 objevilo dosud největší ohnisko ptačí chřipky v ČR. Loni v lednu tam bylo utraceno všech 742 tisíc slepic ze tří hal, což bylo 15 procent nosnic ze zemědělských chovů v ČR. Po čištění a dezinfekci celého areálu a opakovaném testování veterinární správou obnovila firma chov v první hale před loňskými Velikonocemi. Teď je ve třech halách 750 tisíc nosnic.

Nové ohnisko v malochovu nedaleko Myslíva

Nové ohnisko nákazy se nyní objevilo nedaleko Myslíva, v malochovu slepic v obci Zborovy. Chovateli tam uhynulo pět slepic ze šestnácti kusů. „Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a zaslali je na vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které posléze potvrdilo ptačí chřipku. Zbývající drůbež v chovu byla již utracena,“ informoval ve středu za SVS Vorlíček.

Protože se jedná o nekomerční malochov, veterinární správa nevymezila okolo chovu uzavřená pásma a nevyhlásila ani mimořádná veterinární opatření.

Ptačí chřipka se letos vyskytla v sedmi velkochovech drůbeže a celkový počet zvířat určených k utracení dosahuje téměř 237 tisíc. Je to zhruba třikrát víc než za celý loňský rok, kdy dali veterináři utratit kolem 80 tisíc ptáků.

Letošní výskyt ptačí chřipky ve velkochovech drůbeže je třetí nejhorší. Nejvíce ptáků - 780 tisíc - dali veterináři utratit v roce 2022, následuje rok 2021, kdy jich muselo být zabito půl milionu. V minulosti se ptačí chřipka výrazně vyskytovala také v letech 2007, 2017 a 2020.

