Neštěstí se stalo okolo třetí hodiny v noci. Případem se zabývají policisté, myslivce podezírají z ublížení na zdraví z nedbalosti.

„Z dosud zjištěných skutečností vyplývá, že myslivec narozený v roce 1961 střílel na zvíře a nešťastnou náhodou zasáhl legálně drženou zbraní muže hledajícího minohledačkou vzácné kovy. Myslivec se ihned po zjištění, že vystřelil na člověka, snažil muže nalézt, což se mu nepodařilo, a tak celou věc oznámil policii,“ uvedl krajský policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Postřelenému muži se podle dostupných informací ještě podařilo dostat do vesnice. „Můj kamarád chodil s hledačkou kovů a myslivec ho střelil do hrudníku. Kamarád se ještě doplazil do vesnice a tam mu přivolali pomoc. Je v nemocnici, má broky v hrudníku,“ řekl ČTK přítel postřeleného muže.

Podle mluvčí plzeňské záchranné služby Andrey Divišové záchranáři vyjeli k nahlášenému zranění okolo 3:50. „Na místě zasahovaly výjezdové skupiny randez-vous, rychlá zdravotnické pomoc i letecká záchranná služba z Líní. Jednalo se o muže středního věku. Měl vícečetné poranění, po ošetření a zajištění životních funkcí byl při vědomí předán letecké záchranné službě,“ uvedla Divišová.

Podle policie dechová zkouška i orientační drogový test vyšly u myslivce s negativním výsledkem. Policisté s mužem zahájili úkony trestního řízení a zajistili i myslivcovu zbraň.

„Chodíme takhle i v noci, ale většinou chodíme třeba po dvou nebo po třech, ale teď jsou v Tachově slavnosti a další kamarádi nešli,“ doplnil přítel zraněného hledače kovů.