Za smrt myslivce zastřeleného při honu na Tachovsku obvinila policie jeho kolegu

„Policejní komisař zahájil trestní stíhání sedmašedesátiletého muže pro přečin usmrceni z nedbalosti,“ potvrdila policejní mluvčí Iva Vršecká.
Při honu na Tachovsku zemřel myslivec, zřejmě ho zastřelil kolega
Tragédie se odehrála v lesích u Kladrub na Tachovsku. Po nahlášení nešťastné události na místo okamžitě zamířily výjezdové skupiny záchranářů. Ti ale už muži nedokázali pomoci.
„Při bližším ohledání na místě bylo u muže zjištěno poranění neslučitelné se životem a náš lékař konstatoval exitus,“ uvedl tehdy za záchrannou službu Luboš Bouček. Záchranáře tak na místě vystřídal koroner.