Jedna nehoda se zraněním se stala na 115. kilometru, další dvě pak na 106. kilometru.
„Ke dvěma haváriím došlo na 106. kilometru,“ potvrdil v podvečer pro iDNES.cz policejní mluvčí Ondřej Hodan. „Další incident se zraněním evidujeme na 115. kilometru, další informace však teprve připravujeme,“ doplnil.
Podle informací Národního informačního dopravního centra (NDIC) se srazila tři auta, policie má předběžné údaje o čtyřech havarovaných vozidlech.
Všechny nehody řešili policisté z dálničního oddělení Ostrov u Stříbra.