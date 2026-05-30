Na Domažlicku spadl strom na ženu, zranění nejsou život ohrožující

Středně těžká zranění utrpěla dnes odpoledne pětašedesátiletá žena, na kterou v Kdyni na Domažlicku spadl strom. ČTK to řekla mluvčí krajské záchranné služby Andrea Divišová. Podle policejní mluvčí Michaely Raindlové pád stromu souvisel s největší pravděpodobností s počasím.
Do Podzámčí u Kdyně vyjížděli záchranáři v 15:30. "Žena zavalená stromem utrpěla středně těžká zranění, po ošetření, zajištění a při vědomí, byla předána letecké záchranné službě k transportu do zdravotnického zařízení," uvedla Divišová. Podle ní nebyla zraněná v ohrožení života.
U události zasahovali hasiči. Podle řídícího důstojníka strom nespadl při kácení, ale zřejmě v důsledku větru. "Měli jsme na Domažlicku ještě další dvě události v souvislosti s počasím," řekl. Podle statistiky zásahů hasiči v kraji během dnešního odpoledne vyjížděli k téměř 20 technickým zásahům, zejména k odstranění stromů, a to hlavně na Klatovsku a Tachovsku.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dnes vydal výstrahu před silnými bouřkami, které dnes a v neděli zasáhnou většinu Čech a část Moravy. Doprovázet je může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 kilometrů za hodinu. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 milimetrů srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční.
Podle Jany Adamovské z plzeňské pobočky ČHMÚ dnes v kraji mnoho srážek nespadlo. "Měli jsme nějaké menší kroupy na Rokycansku, ale jinak srážek moc nebylo. Spíš foukal silnější vítr, jak přecházela fronta od severozápadu na jihovýchod, tedy na Tachovsku, Domažlicku a Klatovsku," uvedla. Vítr dosahoval rychlosti kolem 57 kilometrů v hodině, u hranic s jižními Čechami na Šumavě přes 60 kilometrů v hodině.