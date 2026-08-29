Na Domažlicku zemřel mladý motorkář po nárazu do stromu

Odpoledne zemřel mladý řidič motocyklu při nehodě na silnici II/183 mezi obcemi Hradiště a Radonice na Domažlicku. V zatáčce vyjel ze silnice a narazil do stromu, informovala krajská policejní mluvčí Veronika Hokrová. V Plzeňském kraji jde o druhou tragickou nehodu v tomto víkendu.
Tragická dopravní nehoda se stala na silnici II/183 okolo 17:40. Řidič, ročník 2007, na motocyklu vyjel z pravotočivé zatáčky vlevo mimo komunikaci, kde se střetl se stromem. "Při nehodě utrpěl mladý motorkář vážná zranění, kterým i přes veškerou snahu a poskytnutou pomoc na místě podlehl," uvedla Hokrová. Přesnou příčinou se zabývají domažličtí kriminalisté.
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