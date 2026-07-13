Na plzeňské univerzitě začaly mezinárodní letní jazyková a umělecká škola

Na Západočeské univerzitě v Plzni začaly největší mezinárodní letní školy - jazyková a umělecká. Potrvají tři týdny, obě nabídnou po 41 kurzech pro dospělé a děti. Na 37. ročník Mezinárodní letní jazykové školy se přihlásilo 460 studentů, méně než loni, což je podle organizátorů dáno vyšší nabídkou letních škol. Mezinárodní škola umění ArtCamp, kterou pořádá podvacáté fakulta designu a umění, přivítá přes 400 účastníků starších 15 let, mírně více než loni, řekli ČTK organizátoři.
"Kromě angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a češtiny pro cizince jsou letošními novinkami kurzy japonštiny a korejštiny pro začátečníky," řekla koordinátorka jazykové školy Zdeňka Hončarová. Na japonštinu je přihlášeno 12 studentů a na korejštinu osm.
U angličtiny, kde organizátoři nabízeli nejvíc kurzů, je zájem téměř výhradně o vyšší úrovně. "Už se nehlásí na začátečníky nebo falešné začátečníky, mají zájem spíš o úrovně středně pokročilý, vyšší středně pokročilý a vyšší," řekla. Také v kurzech pro seniory je poptávka po vyšších úrovních, takže letos škola otevírá výuku pro mírně a středně pokročilé.
Maximální počet účastníků kurzu je 15. Velmi rychle se i letos naplnily kurzy pro děti, tedy příměstský tábor a teenagerské kurzy angličtiny.
Ve stejných dnech jako jazyková škola se koná ArtCamp. "Zájem byl samozřejmě opět o kurzy, které slouží jako příprava na přijímací zkoušky, nebo jsou atraktivní obsahem, ať už jde o fotografii, figurální kresbu, kresbu, malbu a ilustraci," řekla její ředitelka Lenka Kodýtková.
Podle ní škola každý rok doplňuje základní nabídku o novinky, které se odvíjejí od aktuální poptávky i od osobností hostujících lektorů. "Nově máme letos pojatou ilustraci nebo malbu a úplně nové kurzy jsou tvůrčí psaní, tvorba videomappingu nebo si tu účastníci mohou navrhnout a vyrobit vlastní deskovou hru," uvedla Kodýtková. Každý týdenní kurz uzavírá v pátek závěrečná výstava prací.