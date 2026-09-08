Na plzeňském Finále bude přes 100 snímků, z toho pětina premiér a předpremiér

Autor: ČTK
  12:42aktualizováno  12:42
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Více než stovku snímků a z toho pětinu televizních i filmových premiér a předpremiér nabídne 25. až 30. září 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Tato největší přehlídka českých filmů poprvé udělí i diváckou cenu. Přijedou třeba Helena Třeštíková, Bára Basiková, Anna a Ester Geislerovy, Klára Issová, Pavla Tomicová, Jan Cina a David Švehlík, řekla dnes ČTK ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová.

Česká kinematografie podle umělecké ředitelky festivalu Lenky Tyrpákové v posledním roce opět prokázala, že dokáže zaujmout tématy a originální formou české i mezinárodní publikum, třeba na festivalech v Berlíně, Annecy, Rotterdamu i na Oscarech. "Máme silnou nastupující generaci tvůrců, kteří se nebojí jít nevyšlapanou cestou, experimentovat a být i hodně osobní," řekla.

Po premiéře v Karlových Varech se představí třeba mimořádný příběh slavného hollywoodského kameramana, který točil s největšími ikonami - Robert Richardson: Bílý ďábel, dokument Jany Hojdové. V české premiéře pak lidé na festivalu uvidí snímek Anorgasmia o cestě náhodně seznámeného páru, který po výbuchu sopky nemůže odletět a cestuje syrovou islandskou krajinou.

Za pozornost stojí podle mluvčí přehlídky Martiny Kurfirstové třeba také film o hudební skupině WWW Zasej obojky a sklidíš psy. "Mapuje vývoj průkopníků českého rapu - od undergroundových počátků k uměleckému projektu na pomezí experimentální hudby, poezie a výtvarného umění. Z komedií promítne Finále třeba fantasy Máma a táta jsou boží s Vicou Kerekes, Petrem Lněničkou a Jiřím Lábusem. Diváci sledují proměnu rodiny Novotných poté, co rodiče ovládnou dva slovanští bohové, kteří vnesou do poklidného života nejen zvláštní schopnosti, ale i komické situace," uvedla mluvčí.

V nabídce seriálů budou třeba první dva díly minisérie Sériový manžel, která se volně inspiruje reálným příběhem sňatkového podvodníka. Představí se v ní Jakub Prachař, Jakub Štáfek nebo Martina Preissová. Táta je o boji zoufalého otce za spravedlnost pro svého zavražděného syna. Hvězdné obsazení nabídne i seriál Muži v letu, kde Bolek Polívka, Pavel Zedníček a Miroslav Donutil ztvárnili trio přátel pilotů, kteří se snaží udržet si životní nadhled. Kriminální zápletku má seriál Hec z českého pohraničí. Místní vesnici rozdělí vyhoření dřevěného kostela, všichni budou postupně nuceni postavit se pravdě, i když může zničit vše, na čem dosud stavěli své životy, řekla mluvčí.

V sekci Německé kino bude třeba celovečerní snímek Ostrov Amrum, který měl premiéru v Cannes. Jeden z nejvýraznějších německých režisérů Fatih Akin v něm vypráví historický příběh dvanáctiletého Nanninga, jehož otec padl v druhé světové válce do zajetí, matka prochází deziluzí z nacistického režimu a všude kolem se hroutí starý svět. Snímek Babystar nahlíží na život šestnáctileté Lucy, která je marketingovým produktem rodičů. Od narození ji natáčejí jako seriál na pokračování, který sledují miliony diváků.

Projekcemi i následnými debatami provedou Tereza Hof a Petra Vančura a nově se k nim přidá Marek Adamczyk. Předprodej vstupenek a akreditací, pouze on-line, začal 4. září. Jednotlivé vstupné zůstalo na loňských 110 korunách a celofestivalová akreditace na 850 Kč.

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