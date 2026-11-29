Na zaplněném centrálním náměstí Republiky v Plzni dnes rozsvítili čtyři dospělí a čtyři děti vánoční strom. Město shání každý rok výjimečný kus, tentokrát zvolilo třicetiletou a 14 metrů vysokou douglasku tisolistou, původně ze Severní Ameriky, kterou daroval občan Kozolup. Vedle katedrály svatého Bartoloměje a mezi stánky vánočních trhů byly stovky lidí.
Primátor Roman Zarzycký (ANO), který na pódium přišel s dcerou Lotou, všem popřál, aby se lidé k sobě chovali tak, jako by Vánoce a svátky byly každý den. "Abyste kolem sebe měli někoho, koho máte rádi a kdo má rád vás, protože to není samozřejmost a všichni si toho, prosím, važme. Přeji vám krásné Vánoce," řekl. Plzeňský biskup Tomáš Holub popřál lidem blízkost, která je zahřeje. "Víc než svařák, který tady je vynikající. Víc než to, že možná bude pod stromečkem spousta dárků. A věřím, že vás také zahřeje blízkost Ježíška, kterého společně my 17. prosince přineseme sem do našeho nádherného betléma (a v 18:00 ho uloží do jesliček)," uvedl. Popřál všem požehnaný advent a požehnané Vánoce. Starosta centrálního obvodu David Procházka (ANO) by byl moc rád za klidný advent pro všechny. Přál by si, aby si ho Plzeňáci vychutnali, užili a potkávali se na vánočních trzích. "Zkusme ty stresy hodit za hlavu," dodal.
Čtyři malé děti na pódiu na otázky moderátora odpověděly, že by si přály akrylové fixy, dron, knihy Harryho Pottera a Dračí doupě 1. Byli mezi nimi dva žáci Základní umělecké školy Terezie Brzkové, vítězové mezinárodních a národních soutěží ve výtvarném umění.
"Jsem ráda, že jsem tady po deseti letech opět na první adventní neděli. Máte to tady překrásné," uvedla zpěvačka Monika Absolonová, která spolu s dětmi strom rozsvítila.
Vánoční strom v Plzni patří podle primátora každoročně mezi nejhezčí v republice a věří, že tomu tak bude i letos. Připomněl, že po letních úpravách má navíc západní část náměstí novou podobu bez vjezdu aut.
Douglasku v roce 1996 zasadil jeden z nájemníků domu v Kozolupech. Strom rostl v blízkosti domu a už ho převyšoval. Majitelé měli obavy z možného pádu na dům a požádali o povolení ke kácení. Od roku 1992, kdy město vede statistiku, je douglaska vánočním stromem popáté.
Zdobení trvalo několik dnů. Je podobné jako v minulých letech, jen s drobnou obměnou motivu.
První vánoční strom na veřejném prostranství postavili roku 1924 v Brně, v Plzni to bylo o rok později. Po roce 1948 tradice v Plzni zmizela a vrátila se po více než 40 letech. Kolem stromu jsou vánoční adventní trhy.
Douglaska tisolistá je rychle rostoucí jehličnan ze Severní Ameriky. Do Evropy dovezl její semena v roce 1827 skotský botanik David Douglas. V ČR byla poprvé vysazena v roce 1842 v Americké zahradě v Chudenicích na Klatovsku, blízko Plzně, kde dosud roste.