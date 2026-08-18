Na Plzeňsku bude o víkendu festival Hip Hop Kemp, chystá se na něj i policie

Po šestileté přestávce se na hudební scénu vrací festival Hip Hop Kemp, který se naposledy konal v roce 2019 v Hradci Králové. Nyní bude 21. a 22. srpna v areálu Cosmo Hadačky u Kralovic na severním Plzeňsku. Na pěti scénách v opuštěném areálu bývalé vojenské základny nabídne desítky účinkujících, řekla dnes ČTK mluvčí přehlídky Nikol Poselová. Na festival se chystá posílit služby i policie. Akce v minulosti patřila k problematickým, východočeští policisté zjistili množství zejména drogových deliktů.
Festival na bývalé vojenské raketové základně ukryté v lesích na dvě noci spojí několik generací světového i evropského hip hopu. Hip Hop Kemp se podle Poselové v minulosti zařadil mezi nejrespektovanější hiphopová setkání v Evropě. "Do Česka přiváděl fanoušky z více než 30 zemí, v nejsilnějších letech až 25.000 návštěvníků, a CNN jej opakovaně zařadila do výběru 50 nejlepších festivalů světa. Letošní ročník nese motiv Family Reunion: návrat rodiny, atmosféry a všech elementů kultury," uvedla.
Páteční program odstartuje ve 14:00 a vyvrcholí na Reunion Stage ve 23:00 setem The Alchemist, jedné z nejvlivnějších producentských osobností současného rapu. Sobotní Reunion Stage se otevře rovněž ve 14:00, ve večerním programu vystoupí mimo jiné američtí držitelé Grammy Digable Planets či Freddie Gibbs.
"Hip Hop Kemp nikdy nebyl jen festival. Vždycky to byla komunita, která spojovala lidi z celé Evropy," uvedl zakladatel festivalu Radek Maliník. Podle něj návrat festivalu navazuje na to nejlepší z jeho minulosti a současně otevírá prostor nové generaci fanoušků.
Kromě pěti hudebních scén nabídne festival soubojovou Battle Stage, DJskou jam session, společné rapování v kruhu nebo až kilometr dlouhou plochu pro legální graffiti.
Vzhledem k očekávanému množství účastníků se na festival připravuje policie, která posílí služby, řekla policejní mluvčí Eva Červenková. Policisté budou podle ní dohlížet na dopravu i na veřejný pořádek. Posílená bude dopravní i pořádková policie, na místě také bude antikonfliktní tým.
Hiphop vznikl v 70. letech spojením jamajských a amerických vlivů. Není to jen hudební žánr, ale dal vzniknout celé subkultuře, která zahrnuje DJing, graffiti, pouliční tanec s akrobatickými prvky či specifický styl oblékání i mluvy.
Hip Hop Kemp se v Česku konal od roku 2002 a byl dlouhodobě považován za největší hiphopovou přehlídku ve střední a východní Evropě. První ročník byl v Pardubicích, po dvou letech organizátoři akci kvůli potížím s hlukem přesunuli na Stříbrný rybník do Hradce Králové. Kvůli velkému zájmu návštěvníků areál nestačil a pořadatelé festival přestěhovali na hradecké letiště.
V souvislosti s 18. ročníkem festivalu královéhradecká policie podle tehdejšího vyjádření od čtvrtka do nedělního rána zjistila 261 různých deliktů, z toho 184 se týkalo drog. Na festivalu bylo v roce 2019 asi 9000 lidí.