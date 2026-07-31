Na Plzeňsku vypadla z jedoucího auta spolujezdkyně, v nemocnici zemřela

Na následky středeční nehody v Horní Bříze na severním Plzeňsku zemřela v nemocnici osmadvacetiletá žena. Podle policie nešťastnou náhodou vypadla ze dveří jedoucího auta, když se snažila uvolnit bezpečnostní pás přivřený ve dveřích vozu. Policisté událost prověřují pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Eva Červenková.
Událost se stala ve středu odpoledne. Řidič vozu Ford Mustang, narozený v roce 1996, jel od obce Trnová. "Podle dosud zjištěných skutečností měla řidička v obci Horní Bříza v levotočivé zatáčce otevřít dveře od vozidla, aby uvolnila bezpečnostní pás, který byl ve dveřích přivřený. Následkem toho z vozidla za jízdy vypadla," popsala nehodu Červenková.
Dechová zkouška u řidiče byla negativní, policisté ale zjistili, že má zadržený řidičský průkaz.