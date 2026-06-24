Na Plzeňsku začal čtyřdenní metalový Basinfirefest, vystoupí 55 kapel

Celkem 55 kapel a sólistů, z toho více než polovina zahraničních, vystoupí ode dneška do soboty na festivalu tvrdého rocku Basinfirefest ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku. Po 17:00 ho zahájila mostecká formace Carpatia Castle, do půlnoci předvedou metal ještě jihočeští Libido Challenge, slovenští ČAD, brněnská Insania, plzeňská Umbrtka a američtí Tragedy. Na festival jezdí tisíce lidí, řekl ČTK jeho mluvčí Vojtěch Sedlák.
"Kapely budou hrát na hlavní a vedlejší stage (scéně). V dalších třech dnech je program vždy od 11:00 až do dvou tří hodin v noci," uvedl. Festival se koná mimo město, kde je také stanové městečko s dostatečnou kapacitou. Z Plzně na něj jezdí "Rocková linka".
"Hlavními hvězdami jsou britská kapela Paradise Lost, britsko-američtí Napalm Death, finská Apocalyptica a Steel Panther z Kalifornie," uvedl Sedlák. Americká heavymetalová kapela W.A.S.P. na poslední chvíli zrušila evropské turné kvůli závažným rodinným problémům. Organizátoři doufají, že přijede příští rok. Celý program je na www.basinfirefest.cz.
"Žánrové gros kapel se točí kolem heavy metalu, ale máme tu také razantnější přesahy do extrémnější kytarové hudby. Jsou tu death- i blackmetalové kapely," uvedl mluvčí jedné z nejdéle fungujících přehlídek metalu v Česku, která má letos 20. ročník.