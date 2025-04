Na plzeňských městských sádkách u Košináře začne velikonoční prodej ryb

V prodejní době mohou zájemci přijíždět do areálu sádek u rybníka Košináře pro ryby nejen na kole, ale také autem. I letos pak bude na sádkách možné zakoupit rybu po celý rok.

„Nejen na vánoční, ale i na velikonoční stůl patří čerstvá ryba. Je totiž spjata s předvelikonočním půstem. Tuto tradici v Plzni obnovujeme. Letos již čtvrtým rokem,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. „Na velikonoční tradici naváže pravidelný prodej ryb každý čtvrtek od 14 do 16 hodin. Začíná 24. dubna a potrvá až do konce října. Poté se s výjimkou vánočního prodeje až do dalších Velikonoc ryby na sádkách u Košináře prodávat nebudou,“ doplnil.

Za kilogram kapra a amura zaplatí lidé stejně jako loni, tedy 120 korun, za lína 150 korun, kilogram sumce a štiky stojí 280 korun. Vyvržení, odstranění hlavy, ploutví a šupin vyjde na 80 korun, půlení nebo výroba filetu nebo také stažení kůže pak na 50 korun za rybu. Všechny ceny jsou včetně DPH. I letos mohou zákazníci zaplatit kartou.

V Plzni se ryby prodávaly již od středověku, kdy nechali u nově zakoupené vsi Bolevec městští radní vybudovat několik rybníků. Rybníky byly často zakládány u klášterů, neboť v klášterech bylo postní jídlo na talíři častěji. Kádě s rybami bývaly pravidelně do 20. let 20. století na trhu, který se konal na březích Mlýnské strouhy a v okolí zbořeného domu U Zvonu. Ryby se ale prodávaly i v kamenných obchodech. Koncem 19. století bylo v Plzni takových obchodů šest, a to v centru města i na jeho okraji. Na městských sádkách prodává Správa veřejného statku města Plzně ryby na vánoční stůl více než 20 let, velikonoční prodej letos chystá počtvrté.