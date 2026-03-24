Na Rolnické náměstí v Plzni, kde staví kanalizaci, se vrátí auta i MHD v červnu

Na Rolnické náměstí v Plzni, důležitou propojku sídlišť Doubravka a Slovany, se vrátí doprava 1. června, o půl roku později proti původnímu plánu. Stavbu kanalizace, zahájenou loni v květnu, prodloužily archeologické nálezy, stabilizace svahu, velmi tvrdé podloží a další problémy. Veškerá doprava včetně MHD jezdí po objízdných trasách, omezený je i pohyb chodců. Na rekonstruované náměstí se vrátí automobily i MHD od 1. června, řekl dnes ČTK Alena Výborná z městské firmy Vodárna Plzeň, která stavbu připravila a hradí. Úpravy celého prostoru skončí do půlky srpna.
Rekonstrukci podle Výborné provázely nečekané komplikace, spojené hlavně s nestabilním svahem v části Revoluční ulice, který se musel zajistit mikropilotovou stěnou, s vydatným pramenem podzemní vody a se skalním masivem, na nějž musela být nasazena velmi výkonná hydraulická kladiva. Dále jsme museli upravit projekt pro budoucí trolejbusovou linku, uvedla. Šéf Vodárny Radovan Škarban uvedl, že prioritou je dokončit akci tak, aby byla bezpečná, technicky kvalitní a dlouhodobě spolehlivá. "Hlavním důvodem stavby bylo zajistit odkanalizování území a rozšířit vodovodní síť," dodal.
Stovky obyvatel staré části čtvrti Lobzy usilovaly o kanalizaci a vodovod v oblasti Rolnického náměstí 40 let, do stavby dá město a obvod přes 120 milionů korun. Území je vesnickou památkovou zónou, jednou z mála v Plzni, kde jsou domy z 18. a 19. století. "Už za komunistů se o tom mluvilo, ale kanalizace a voda se tam neudělala. Říká se, že to bylo kvůli tomu, že se tam stěhovali disidenti," řekl při zahájení akce starosta obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup (ANO).
Kanalizace a vodovod umožní další výstavbu v ulicích, rozvoj Lobezského parku a luk a napojí na kanály základní uměleckou školu. "Je to vlastně poslední místo uprostřed města, kde není kanalizace," uvedl. Náměstí už nebude jen "zatáčkou", ale jeho plocha se vydláždí, vysadí se tam stromy, bude tam pítko a sezení. Stavba začíná na Rolnickém náměstí u mostu přes Úslavu a končí před křižovatku s Dlouhou ulicí.