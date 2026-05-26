Na Rozvadově se v kolonách na D5 staly dvě nehody, jeden řidič je zraněný

Dvě menší dopravní nehody se dnes dopoledne staly na dálnici D5 u Rozvadova v kolonách, které se od rána tvoří před hranicemi s Německem. Při jedné z nehod se zranil řidič nákladního auta. Několikakilometrové kolony kamionů způsobené pondělním svátkem v Německu se pohybují pomalu, informovala dnes policie na síti X. Svatodušní pondělí je v Německu oficiálním svátkem, kdy mimo jiné platí zákaz jízdy nákladních automobilů.
Kolony se táhly přibližně od 141. kilometru u Přimdy až k hranicím, tedy více než deset kilometrů v obou jízdních pruzích na Německo. Podle policejní fotografie na síti X v ní stály zejména kamiony.
"V úseku tvořících se kolon, které se pomalu pohybují, se staly dvě dopravní nehody. V jednom případě se srazila dvě nákladní auta na 146. kilometru. Zraněný řidič byl převezen sanitkou a místo je průjezdné odstavným pruhem," uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová. Druhá kolize se stala na 144. kilometru a srazilo se osobní a nákladní auto. Nehoda se obešla bez zranění.