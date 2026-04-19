Na skládce u Plzně hořel odpad, zashovalo přes 30 hasičů, škodliviny neunikly

Na skládce Vysoká u Dobřan u Plzně hořel v noci odpad na překládacím místě. Zasahovalo přes 30 hasičů. Nikdo nebyl zraněn. Do ovzduší neunikly žádné škodliviny. ČTK to řekl důstojník krajských hasičů Jan Beran.
Zásah trval zhruba tři hodiny, skončil kolem 06:30. Odpad se vznítil na překládací části, ne na hlavní ploše skládky. "Na místě byla laboratoř (hasičů z Třemošné), která tam provedla měření. Nenaměřila žádné zvýšené koncentrace škodlivin," uvedl Beran. Kouř se ani nešířil do okolí. Jedna z největších skládek v Plzeňském kraji je dál od obytné zástavby.
Hasiči museli hromadu odpadu překládat a prolévat vodou. "Centrální část skládky nebyla zasažena," řekl Beran.
Příčinu vzniku požáru neuvedl, zjišťují ji vyšetřovatelé hasičů.