Na státní památky v Plzeňském kraji přišlo podobně lidí jako loni, přes 238.000

Autor: ČTK
  15:20aktualizováno  15:20
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Památky v Plzeňském kraji ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) měly letos téměř stejnou návštěvnost jako loni. Do konce října navštívilo deset státních památek v kraji 238.115 lidí, meziročně o 646 méně. Výrazně si polepšil klášter Plasy, kde počet návštěvníků vzrostl o 17,2 procenta, a zámek Červené Poříčí s nárůstem o 63,2 procenta. ČTK to dnes řekla mluvčí českobudějovického pracoviště NPÚ Markéta Slabová.

Nejvíce lidí přišlo tradičně na největší hradní zříceninu Rabí, celkem 52.310, což bylo meziročně o 4,5 procenta více. Druhé Velhartice navštívilo 47.425 lidí, o 1,2 procenta méně než loni. Vodní hrad Švihov přivítal 41.358 návštěvníků a zopakoval tak téměř stejný výsledek jako v předchozím roce.

Největší absolutní přírůstek zaznamenal klášter Plasy, kam zavítalo 26.145 lidí, meziročně o 3831 více. "K atraktivitě přispěla rozšířená návštěvnická nabídka včetně nově zpřístupněné sýpky s hodinovou věží a programů věnovaných letošnímu tématu Šlechta na cestách," řekla Slabová. Zámek Červené Poříčí navštívilo 3310 lidí, o 1282 více než loni. Zájem mohla podpořit také nová expozice Cestovní horečka. Když se šlechta vydala do světa.

Více návštěvníků než loni zamířilo také na zámek Manětín, kde jejich počet vzrostl o 6,5 procenta na 11.862. Téměř beze změny skončila sezona na zámku Nebílovy.

Naopak zámek Kozel zaznamenal pokles o 20 procent, tedy o 3523 lidí, na 14.079 návštěvníků. "K nižšímu zájmu může přispívat také změna režimu využívání zámeckého parku a jeho zpoplatnění, které ovlivnily návštěvnické zvyklosti. Bez podrobnějšího vyhodnocení však nelze přesně určit, jak velký podíl mají tyto okolnosti na letošním výsledku," konstatovala Slabová. Návštěvnost klesla o 16,1 procenta rovněž v klášteře Kladruby a o 7,7 procenta na zámku Horšovský Týn.

"Pohled na jednotlivé památky ukazuje, že návštěvnost není každý rok stejná. Zatímco některé objekty těží z nových expozic a rozšířené nabídky, jinde se do výsledků mohou promítnout změny návštěvnických zvyklostí, počasí, zájem školních a organizovaných skupin nebo provozní podmínky," uvedl ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec. Díky zvýšené návštěvnosti na Rabí, v Plasích a Červeném Poříčí se vyrovnal úbytek návštěvníků na Kozlu, v Kladrubech a Horšovském Týně.

Většina státních památek sice ukončila pravidelný provoz, v prosinci ale nabídne adventní a vánoční programy. Na prohlídky bude otevřený jen klášter Plasy. Okruh Zámek Metternichů bude ode dneška do 20. prosince přístupný od středy do pátku mezi 10:00 a 14:00.

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