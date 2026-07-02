Na střeše vznikajícího muzea osvobození v Plzni je stříbrná hvězda armády USA

Na střeše vznikajícího muzea osvobození v Plzni se nově tyčí velká stříbrná hvězda americké armády. Stavba asi za 200 milionů Kč je hotová a od poloviny srpna tam městská organizace Plzeň - Turismus začne instalovat expozice za desítky milionů korun. Celá budova na Klatovské 19 by měla být otevřena na Slavnosti svobody 2027 v Plzni, které budou od 4. do 9. května. Bude to interaktivní show na světové úrovni, řekl ČTK náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).
Stříbrná hvězda je třetím nejvyšším vojenským vyznamenáním za statečnost v ozbrojených silách USA, uděluje se od roku 1942.
V budově Klatovská 19, kde muzeum vzniká, podepsal po příjezdu amerických vojáků 6. května 1945 velitel německé posádky Georg von Majewski kapitulaci a vzápětí se před před vojáky 16. obrněné divize americké armády zastřelil.
Muzeum provede návštěvníky válečnou Plzní, ukáže výrobu zbraní ve Škodovce, atmosféru bombardovaného města, simulátor krytu i projekce o osvobození a konci války v Plzni a v Evropě. Část expozice se zaměří na Slavnosti svobody, veterány a jejich příběhy. Tahákem je třicetitunový americký tank Sherman M4, který tam v říjnu přenesl jeřáb přes střechu třípodlažního domu. Bude největším a nejhodnotnějším exponátem expozice, která přijde asi na 50 milionů korun, řekl primátor Roman Zarzycký (ANO).
"Říkáme tomu muzeum, ale bude to zážitková atrakce. Bude to blikat, svítit na dotek, třást se, vytvářet iluzi toho bombardování a tak dále. Teď tam jeřábem instalovali na střechu velkou stříbrnou hvězdu americké armády," uvedl Bosák. Klatovskou 19, tedy opravené cenné prvorepublikové interiéry od Adolfa Loose, převezme v polovině srpna organizace Plzeň - Turismus. která tam nainstaluje interaktivní expozice, promítací techniku i originální válečné exponáty. "Je to krásně opravené, skleněné panely i zřejmě největší šoupací dveře v Evropě u vstupu k tanku. Stavební úpravy přišly zhruba na 200 milionů, z toho 70 milionů korun dal stát," řekl.
Do nových prostor se přestěhuje také část expozice muzea Patton Memorial Pilsen, které 21 let sídlilo v kulturním domě Peklo, ale letos koncem květne se uzavřelo kvůli opravě Pekla. "V Pattonově muzeu si lidé mohli prohlédnout řadu sbírkových předmětů a dobových artefaktů věnovaných osvobození českého západu v roce 1945. V novém domě připravujeme zcela nové muzeum s řadou interaktivních prvků, efektů i nových exponátů, které nabídnou jedinečný zážitek," řekl kurátor a jeden ze zakladatelů muzea Ivan Rollinger. Muzeum vlastní unikátní artefakty z bojišť v Normandii, Ardenách i z jihozápadních Čech i osobní předměty vojáků a věci, které věnovali američtí a belgičtí veteráni a jejich rodiny - třeba originální vojenskou čepici s podpisem generála George Pattona, jehož jednotky vstoupily do města 6. května 1945.