Na Tachovsku se v kolonách na D5 staly dvě nehody, kolona se odpoledne rozjela

Dvě menší dopravní nehody se dnes dopoledne staly u Rozvadova na Tachovsku v kolonách na dálnici D5, které se od rána tvořily před hranicemi s Německem. Při jedné z nehod se zranil řidič nákladního auta. Několikakilometrové kolony kamionů způsobené pondělním svátkem v Německu se pohybovaly pomalu. Odpoledne policie na síti X informovala, že provoz je již zcela obnoven a bez kolon. Svatodušní pondělí je v Německu oficiálním svátkem, kdy mimo jiné platí zákaz jízdy nákladních aut.
Kolony se dnes ráno a dopoledne táhly přibližně od 141. kilometru u Přimdy až k hranicím, tedy více než deset kilometrů v obou jízdních pruzích na Německo. Podle policejní fotografie na síti X v nich stály zejména kamiony.
"V úseku tvořících se kolon, které se pomalu pohybují, se staly dvě dopravní nehody. V jednom případě se srazila dvě nákladní auta na 146. kilometru. Zraněný řidič byl převezen sanitkou a místo je průjezdné odstavným pruhem," uvedla dopoledne policejní mluvčí Pavla Burešová. Druhá kolize se stala na 144. kilometru, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Nehoda byla bez zranění.