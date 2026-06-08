Na Tachovsku vyjede 14. června poprvé autobusová linka Tachov-Tirschenreuth

Autor: ČTK
  18:01aktualizováno  18:01
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na Tachovsku začne v neděli 14. června jezdit pravidelná autobusová linka Tachov–Bärnau–Tirschenreuth. Půjde o první veřejné spojení regionů od druhé světové války, řekl ČTK místopředseda Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce Matouš Horáček. Autobusy pojedou třikrát denně. Provoz bude dotovat město Tachov a bavorský okres Tirschenreuth.

Z autobusového nádraží v Tachově vyjede první autobus na linku v neděli v 10:30. "Nová linka propojí životy lidí, kulturu a turistický ruch na obou stranách hranice. Otevírá zcela nový směr cestování, nákupů i objevování společné historie," řekla mluvčí Tachova Tereza Kořínská. První výjezd je do Historického parku Bärnau-Tachov, kde bude od 12:00 setkání s bavorskými partnery z Bärnau a okresu Tirschenreuth.

Na lince platí mezinárodní jízdenky integrované dopravy Plzeňského kraje i síťová jízdenka Turista Plzeňskem a Bavorskem, s níž lze cestovat neomezeně 24 hodin. Její cena je 240 korun pro jednotlivce a 360 korun pro skupinu.

Na přípravě linky se podílel Tachov, krajský organizátor veřejné dopravy POVED a Okresní úřad Tirschenreuth. "Tachovští dlouho neměli přeshraniční spojení veřejnou dopravou a vítáme vstřícný přístup Plzeňského kraje, který souhlasil s prodloužením svých autobusových spojů, jež dosud končily před hranicí," řekl místostarosta Tachova Jan Straka (Za lepší Tachov).

Linka bude jezdit celoročně. "Je ideální pro všední dny i pro víkendové výlety. Na víkendových a svátečních spojích budou letos od 14. června do 11. října přepravována jízdní kola do pěti kusů," řekla mluvčí. Podle ní linka nabídne snadnou dostupnost národní kulturní památky Jízdárna Světce, zámku i muzea v Tachově. V Bärnau je největší středověký archeopark v Německu a Muzeum knoflíků. V Tirschenreuthu mohou lidé procházet městem obklopeným přírodní rezervací, jít na vyhlídkovou věž nebo vyjet na cyklotrasu Stiftländer Karpfen.

Nová linka nabídne návštěvu Marktspectaculum v Bärnau, kde bude 20. a 21. června středověký jarmark. V Muzeu Českého lesa bude 10. července festival Barokní radosti, následovat budou 11. a 12. července festival Pavlův Studenec ožívá, který připomene historii zaniklé pohraniční obce, a od 7. do 9. srpna Tachovské městské slavnosti. Česko-bavorský street food festival bude v Tachově 12. září, kde lidé ochutnají jídla podle tajných receptů rodin ze světa i dávno zapomenutých.

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