Náčelnice armádních záchranářů z Líní viněná ze šikany podřízených skončila

Autor: ČTK, iDNES.cz
  19:02aktualizováno  19:02
Náčelnice armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně Jana Piskačová, která údajně šikanovala podřízené, skončila ve funkci. Uvedl to server Novinky.cz s odvoláním na mluvčí generálního štábu Armády ČR Zdeňku Sobarňu Košvancovou. Vedením záchranné služby v Líních je od pondělka dočasně pověřený podplukovník a lékař Jiří Kašný. Jednání Piskačové vůči podřízeným prověřuje vojenská policie.

Letecká záchranka z Líní | foto: Petr Eret, MAFRA

Mluvčí generálního štábu armády řekla Novinkám, že Piskačovou armáda odvelela na jiný post. Neupřesnila ale, o jaké místo jde. Mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková serveru sdělila, že podezření na šikanu v Líních prověřují. Bližší okolnosti k případu zatím nechtěla uvést.

Už na podzim roku 2024 se podle serveru deset pracovníků záchranné služby obrátilo na vojenského ombudsmana a stěžovalo si na šikanu a bossing. Ombudsman pak sdělil, že Piskačová skutečně podřízené urážela a zastrašovala převelením bez důvodu.

Ministerstvo chce nápravu šikany na letecké záchrance v Líních, armáda náčelnici podrží

Dostala kázeňský trest, ale problémy se pak ještě zhoršovaly. Proto ombudsman loni v září doporučil Piskačovou odvolat, což ale podle předchozího vyjádření ministerstva obrany odmítl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Armáda to tehdy zdůvodnila tím, že Piskačová sice pochybila, ale přijala za to kázeňskou odpovědnost.

Vedení armády v minulosti Piskačovou hájilo, a naopak poukazovalo na údajná pochybení jejích podřízených. „Napětí v kolektivu bylo vyvoláno především nekompromisním tlakem na odbornost a disciplínu poté, co vnitřní kontroly odhalily u podřízeného personálu závažná pochybení při evidenci léků a přípravě vybavení na palubě,“ uváděla armáda letos v únoru na svém webu.

Tvrdila tehdy, že Piskačovou ani není možné ze zákona přesunout na jiné služební zařazení, neboť pečuje o dítě mladší devíti let.

