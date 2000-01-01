náhledy
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku Vranov, naproti Butov. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku pláž ve Vranově. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku pláž na Radosti. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku zátoka pod silničním mostem Pňovany - Čerňovice. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku hráz a pláž v Transkempu Hracholusky. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku pláž na Radosti. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku Butov a v popředí zbytky vojenského bunkru. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku Vranov, naproti Butov, zatopený bunkr s navigací pro parník vylezl nad hladinu. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku parník, který zajišťuje dopravu po přehradě. Provozovatelé museli prodloužit nástupní molo. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku parník, který zajišťuje dopravu po přehradě. Provozovatelé museli prodloužit nástupní molo. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku pláž na Radosti. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku zátoka pod silničním mostem Pňovany - Čerňovice. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku Vranov, naproti Butov. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku pláž na Vranově. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku pláž na Vranově. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku Butov. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Na snímku pláž v Transkempu Hracholusky. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Autokemp Radost a atrakce kempu Kosatka na Hracholuské přehradě u Plzně. (15. 8. 2023)
Autor: Martin Polívka, MF DNES
Kvůli nedostatku vody museli provozovatelé lodní dopravy na přehradě Hracholusky zkrátit trasu parníku. (18. července 2019)
Autor: Martin Polívka, MF DNES
Kvůli nedostatku vody museli provozovatelé lodní dopravy na přehradě Hracholusky zkrátit trasu parníku. (18. července 2019)
Autor: Martin Polívka, MF DNES