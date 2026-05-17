Nález možného nebezpečného předmětu uzavřel v Plzni Klatovskou a okolí synagogy

Policie v Plzni uzavřela dnes odpoledne rušnou Klatovskou třídu a okolí Velké synagogy. Důvodem je hlášení o uložení možného nebezpečného předmětu v synagoze. Policie o tom dnes informovala na síti X. Policejní mluvčí Eva Červenková ČTK řekla, že na místo nyní míří pyrotechnická služba. Jak dlouho bezpečnostní opatření potrvá, nechtěla odhadovat.
"Upozorňujeme veřejnost, že z důvodu uložení možného nebezpečného předmětu (kufru) ve Velké synagoze v Plzni, uzavíráme v souvislosti s bezpečnostním opatřením okolí budovy a Klatovskou ulici. Dbejte, prosím, našich pokynů," uvedla policie.
Velká synagoga je největší synagoga v Česku a třetí největší v Evropě, nachází se v centru Plzně. V roce 1992 byla prohlášena kulturní památkou České republiky.