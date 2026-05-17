Nález možného nebezpečného předmětu uzavřel v Plzni Klatovskou a okolí synagogy

Policie v Plzni uzavřela dnes odpoledne rušnou Klatovskou třídu a okolí Velké synagogy. Důvodem je hlášení o uložení možného nebezpečného předmětu v synagoze. Policie o tom dnes informovala na síti X. Policejní mluvčí Eva Červenková ČTK po 17:00 řekla, že na místo míří pyrotechnická služba. Jak dlouho bezpečnostní opatření potrvá, nechtěla odhadovat. Podle zpravodaje ČTK se dopravní kolony netvoří, místem nemohou projíždět ani tramvaje.
"Upozorňujeme veřejnost, že z důvodu uložení možného nebezpečného předmětu (kufru) ve Velké synagoze v Plzni, uzavíráme v souvislosti s bezpečnostním opatřením okolí budovy a Klatovskou ulici. Dbejte, prosím, našich pokynů," uvedla policie.
Podle zpravodaje ČTK je zcela uzavřených zhruba 300 metrů Klatovské třídy od Kollárovy ulice po Husovu. Kolony se netvoří, auta mohou uzavírku objet Husovou ulicí. Místo hlídají policejní auta, oblast je zapáskovaná.
Velká synagoga je největší synagoga v Česku a třetí největší v Evropě, nachází se v centru Plzně. V roce 1992 byla prohlášena kulturní památkou České republiky.