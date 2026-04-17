V Plzni rozkopali náměstí Republiky. Po přestavbě už ho autem neobjedete

Jitka Kubíková Šrámková
  10:02aktualizováno  10:02
Začíná turistická sezona a nejkrásnější část Plzně, náměstí Republiky s renesančními či barokními domy a gotickou katedrálou svatého Bartoloměje, je rozkopaná. Nad tím se pozastavují někteří kolemjdoucí, kteří pozorují postup prací, jejichž výsledkem má být hlavně vysázení stromů, výměna historických lamp za moderní, ořezání historické dlažby na menší rozměry, umístění mlžítek či kamenných podkov k sezení.

Někteří kolemjdoucí měli krátce po začátku prací starost o parkovací místa, kterých zde ubude na 70. Práce postupují hodně rychle. Není divu. Na podzim jsou volby a politici se zřejmě chtějí novou podobou náměstí pochlubit.

„Náměstí Republiky je výkladní skříní našeho města. Chceme, aby se zde občané i turisté cítili příjemně. Zachová si tvář, na kterou jsou Plzeňané zvyklí, zároveň se z něj stane příjemnější místo. Obnova bude probíhat po etapách. Na rekonstrukci celého 1,2 hektarového náměstí se předpokládají náklady ve výši přibližně 200 milionů korun,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO.

Začalo se západní částí náměstí, což je prostor mezi katedrálou a biskupstvím. Do srpna letošního roku se promění v zónu se stromořadím jilmů či novým mobiliářem. Náklady na tuto část činí 55 milionů korun. Na místě už je odstraněná historická dlažba.

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni. Západní strana se stane pěší zónou a nově tu budou osazeny aleje z jilmů. (16. dubna 2026)
Po rekonstrukci náměstí na něm ubyde aut a možností parkování. (16. dubna 2026)
Právě tato západní část už zůstane pro auta uzavřená. Motoristé přitom doposud mohli kroužit kolem náměstí a třeba tímto způsobem hledat místo na parkování. To už možné není, nově se může přijet Prešovskou ulicí, objet náměstí ze tří čtvrtin a opustit ho Solní ulicí.

„Vadí mi úbytek parkovacích míst,“ uvedla žena pozorující postup prací. „Ale jinak je to super, že se to dělá,“ dodala.

„Je to jen o principu, že do historického centra se prostě autem na zmrzlinu nebo trhy nejezdí, ale chodí se pěšky či jezdí MHD,“ reagoval na úbytek parkovacích míst náměstek primátora Plzně pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).

Připomněl, že rezidenti mají zvýhodněné stání ve všech okolních ulicích, nerezidenti mohou využít parkovací domy Rychtářka a Nové divadlo, parkoviště P+G Sady Pětatřicátníků, nově i parkoviště P+G pod mostem generála Pattona a další. „Možností je tam mnoho, žádné z těch parkovišť nebývá ze sta procent obsazeno,“ podotkl Tolar.

„Má-li se náměstí stát příjemnějším místem pro trávení volného času a posezení, ať už na lavičkách pod stromy nebo na předzahrádkách, je nutné zde omezit průjezd i parkování aut. V rámci zahajované etapy bude zrušen volný průjezd i parkování po celé západní straně náměstí a smět sem bude už jen zásobování a dopravní obsluha. V navazující druhé etapě bude zrušeno i parkoviště na ploše náměstí před radnicí,“ řekl Tolar.

Po dokončení všech etap se jižní a západní část náměstí stanou pěšími zónami a parkování se přesune primárně k východní straně. Na náměstí tak bude více zeleně, prostor pro předzahrádky, relax i kulturní akce.

Technický náměstek primátora města Plzně Pavel Bosák (Piráti) připomněl, že klíčovým prvkem proměny náměstí je výsadba 14 stromů. Jejich úlohou v kamenném centru je měnit mikroklima a poskytovat stín.

„Vybrány byly jilmy, a to pro svou odolnost vůči klimatickým výkyvům a vzdušnou korunu, která poskytne příjemný polostín. Je to rychle rostoucí druh, který může dosáhnout až osmdesáti let. Pod povrchem se vybuduje systém retenčních rýh, které zajistí nově vysazeným jilmům dostatek vláhy i v horkých letních dnech. Projekt je tak ukázkou moderního přístupu k technologiím dle pravidel takzvané modrozelené infrastruktury,“ vysvětlil Pavel Bosák.

Do Plzně budou stromy pravděpodobně přivezeny ze specializovaných školek v Německu nebo Holandsku, kde se v požadované kvalitě pěstují. Sázet se budou již v letním období. Tomu musí předcházet pečlivá příprava – včasné objednání či odborná kontrola.

Stavební práce začaly demontáží stávajících povrchů a bouráním dlažby. Následovat bude rekonstrukce inženýrských sítí a vyrovnání výšek komunikací.

Autorem projektu je architektonické a urbanistické studio MAAUS, zhotovitelem společnost SWIETELSKY stavební. Spoluautorka projektu Miroslava Zadražilová ze studia MAAUS uvedla, že pro jejich studio, které v roce 2024 vyhrálo architektonickou soutěž, bylo cílem náměstí co nejvíce zpřístupnit lidem a zlepšit klimatické podmínky.

„Za pětadvacet let se náměstí předělává asi počtvrté, ale vždycky je to spíš k horšímu, jsem zvědavý, kdy to skončí,“ uvedl přímo na náměstí Plzeňan František Adámek.

Jana Lohynská, která část svého života prodávala v jedné prodejně na náměstí, na otázku, jestli se jí návrh na změnu náměstí líbí, odpověděla, že si to zatím neumí přestavit a počká až to bude hotové, aby mohla nějaký názor říci.

„Turistická sezona vrcholí a my máme rozkopané náměstí? To není dobře,“ uvedla studentka historie Valentýna Štichová. Přestavbu náměstí považuje za strašné mrhání penězi. „Historická dlažba, která tu není ani 20 let, se odváží? Strašné,“ uvedla s tím, že neumí říci, jestli se na náměstí budou stromy hodit.

Gotická katedrála dostane novou krytinu, zřejmě bude ze Španělska

Dělníci pracují také na katedrále svatého Bartoloměje. Rekonstruují střechu. Původní břidlicová krytina, která byla položena v devadesátých letech, dosloužila. Nahradí ji kvalitnější dovezená ze zahraničí, která by měla vydržet zhruba padesát let.

